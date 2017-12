CARGADA CON ANAYA 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, armó ayer en grande su destape presidencial y ahí estuvo la cargada guanajuatense para respaldarlo. En primera fila el gobernador Miguel Márquez.A la cita acudió el ‘delfín’ de la candidatura a Gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, pero no el otro aspirante, el senador Fernando Torres, quien aún espera le expliquen las reglas de la designación.El aspirante presidencial de casa, Juan Carlos Romero Hicks, el viernes asistió al registro de la coalición PAN-PRD-MC, pero no se ha pronunciado sobre la convocatoria, si se registrará o no.Un día después de renunciar a la Presidencia del PAN, el queretano Ricardo Anaya armó su destape en el World Trade Center con invitados de todo el País. Se trataba de mostrar músculo, de hacer ver que la gran mayoría de la estructura panista está con él y que es el dueño de la candidatura de la coalición denominada “México al Frente”, con PRD y MC.Miguel Márquez presumió en sus redes sociales la fotografía con sonrisa de oreja a oreja levantándole la mano a Anaya y el siguiente mensaje: “Me congratulo por la consolidación de “Por México al Frente”, mi reconocimiento a Ricardo Anaya, mucho éxito. Y felicidades a Damián Zepeda por su nueva responsabilidad al frente de Acción Nacional”.Ya con Anaya como virtual candidato de la coalición, Márquez estará urgiendo a que el Comité Nacional acelere la designación en Guanajuato a favor de su ‘delfín’, Diego Sinhué. No quiere que se termine el año sin tener la tranquilidad de que ya tiene a su candidato.Y por supuesto Diego no podía faltar ayer a la cita con “destapado”. Llegó acompañado del gobernador Márquez y no dejó de subir la obligada foto de felicitación a Anaya. Diego y Ricardo coincidieron en la anterior Legislatura Federal. Márquez y Diego también presumieron su foto con Diego Fernández de Ceballos, quien es amigo del Gobernador.En la otra cancha, la del senador Fernando Torres, ni asistió ni aplaudió a Ricardo Anaya. El domingo en sus redes sociales felicitó a sus compañeros Juan Carlos Romero Hicks por su cumpleaños y a Héctor Larios por su Informe Legislativo, y agradeció a los jóvenes panistas de Guanajuato que participaron en la primera posada la noche del sábado.Pero no todos en el equipo de Fernando toman distancia de la algarabía por Anaya. Ahí estuvieron el diputado federal y aspirante a la candidatura a la alcaldía, Ricardo Sheffield, y también el otro legislador quien pelea por la candidatura al senado, Miguel Ángel Salim. Los dos leoneses se mantienen con la causa fernandista, pero se mueven por sus intereses.Sheffield reclamó a Márquez por placear a Diego: “Los retos que vienen exigen al panismo una conducta de respeto a las formas democráticas, sin abuso del poder; empezando por lo básico: respeto a los protocolos en eventos como éste, que no son pasarela de aspirantes locales. Gobernador usando su lugar en primera fila para ventanear a su delfín”, tuiteó.Fernando se mantiene institucional a su partido de toda la vida, pero está la cuenta regresiva pues emplazó al PAN a que antes del 14 de diciembre le respondan bajo qué reglas es que van a designar a su candidato a la gubernatura. Él ya hizo una propuesta por escrito de aplicar tres encuestas abiertas, consulta a la militancia y a organismos de la sociedad civil.Entre los guanajuatense que acompañaron a Anaya se sumaron casi todos los legisladores azules, a excepción de Vero Agundis y Adriana Elizarraraz (del equipo de Luis Alberto Villarreal, quien está en respaldo al poblano Rafael Moreno). Estuvo la senadora Pilar Ortega y los diputados locales Éctor Jaime Ramírez, Juan Carlos Muñoz, Jesús Oviedo.Ya varemos qué decisión tomará el senador Juan Carlos Romero. El viernes estuvo con Anaya en el registro de la coalición, pero sobre la renuncia del queretano a la Presidencia del PAN el sábado, la convocatoria publicada para el registro de aspirantes a la candidatura presidencial y el evento de destape de ayer, el guanajuatense no se ha pronunciado.Juan Carlos cumplió 62 años este domingo y aprovechó el día para estar en familia. Aprovechó para estudiar la convocatoria emitida y se espera que hoy informe qué decisión tomará. El viernes dijo que esperaba un método objetivo y justo, que incluyera debates.A los que vieron ayer por la mañana en un restaurante fueron a los dirigentes estatales del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano, Sergio Contreras y Ariel Vázquez, respectivamente. Cuentan que fue un acercamiento cordial como dos líderes de partido que recién asumieron ese encargo y no habían teniendo tiempo de echar una platicada.Lo curioso es que el encuentro se registre a unos días del jueves 14 que es la fecha límite para que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano registren su coalición electoral local. Esos tres partidos están en negociaciones y nada han informado de los acuerdos todavía.La secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, que encabeza Juan José González, pretende que los celayenses le compren camionetas blindadas. A los funcionarios no les ha gustado mucho hablar del tema, incluso ni han dicho qué empresa les prestó por meses dos de esas unidades para calar sus servicios de blindaje. Pero nos enteramos que las camionetas van ya implícitas en la propuesta del presupuesto de egresos.La Secretaría quiere dos, para las cuales los ciudadanos pagarían unos cuatro millones 200 mil pesos. Sí, por dos camionetas que preserven la integridad física de los funcionarios en estos tiempos en los que las autoridades no se cansan de pregonar que Celaya es segura. La cosa es que en el municipio ya circulan tres camionetas blindadas, ¿para qué quieren más?Un buen número de servidores públicos y panistas de a pie en el terruño fueron ayer a acompañar a Ricardo Anaya a su destape como presidencial de la coalición PAN-PRD-MC. En la foto el gobernador Miguel Márquez; el aspirante a la candidatura a Palacio, Diego Sinhué Rodríguez; la senadora leonesa Pilar Ortega; los diputados federales Alejandra Gutiérrez y Jesús Oviedo; el alcalde de Purísima del Rincón, Juventino López, y militantes.