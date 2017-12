Inicia la preventa de Ataribox esta semana

Publicidad



"¡Es la hora! Ataribox estará disponible de manera anticipada el 14 de diciembre de 2017 (…) Nuestro equipo desea ofrecerles a nuestros primeros seguidores la oportunidad de obtener Ataribox con un descuento exclusivo, así que estén atentos a su bandeja de entrada", comentó la compañía.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía informó que la distribución inicial del sistema será a través de Indiegogo, donde podrá adquirirse por un precio de entre, dependiendo del modelo y la memoria incluida.Hasta el momento no hay más información sobre las características de las versiones de la consola; sin embargo, el, día que arranca la preventa, se dará a conocer más detalles.La consola contará con un procesador personalizado con tecnología Radeon Graphics y un sistema operativo basado en Linux.Ataribox está pensado como un sistema completo, motivo por el cual también ofrecerá aplicaciones, redes sociales y reproducción de música.Atari busca combinar la flexibilidad de la PC con todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Asimismo, la compañía trabaja para llevar grandes títulos a Ataribox. La consola se enfocará sobre todo en juegos indies. Ofreciendo experiencias de gaming clásicas; sin embargo, Atari también desarrolla una nueva IP que sin duda veremos en su consola.Ataribox estará disponible en algún momento de la primavera de 2018, y por el momento no hay datos sobre su alineación de juegos. No obstante, Atari prometió bastante contenido para todo tipo de público y jugadores.