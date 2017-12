Publicidad



F.B.M. Comercializadora fue enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el 17 de agosto, en el Diario oficial de la Federación, como una de 156 empresas de las que, se detectó, “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.



En 2013, el 2 de diciembre, la sociedad cambia su objeto social y da prioridad a dedicarse a “la edición, publicación de periódicos, revistas, libros y toda clase de publicaciones; la prestación de servicios de publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico en todo tipo de medios; y proporcionar de manera directa o a través de terceros servicios publicitarios, llámese prensa (…) y contratación y subcontratación de medios de difusión electrónicos como radio, televisión, Internet.”



“Nosostros contratamos a las empresas, sólo a las empresas que están dadas de alta en este gran padrón (…) Nosotros a través de la propia Secretaría de Finanzas del Estado registramos a las empresas y éstas se verifican cada mayo con su actualización correspondiente”, informó.



“No está inhabilitada como tal y este es un punto importante, no hay un documento o una notificación donde Hacienda les diga tú no puedes operar. Esta empresa ha sido proveedora del Estado desde 2013, está registrada (…), yo llegué en el 2015”, argumentó Enrique Avilés en la entrevista con Carmen Aristegui.



En este se anota: “En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento de la revisión se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva”.

a unaque tanto la Secretaría de Hacienda como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, reveló el portal de noticias Zona Franca.En tres años, la empresarecibió por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos del Gobierno Estatal.La Coordinación de Comunicación Social la contrató como intermediaria para “encartes e inserciones” y espacios de publicidad en los, esto en el 2016.En los últimos dos años, el Estado también pagó de manera directa a estos diarios alrededor deLos cinco diarios forman parte de la Organización Editorial Mexicana OEM, de la cual el coordinador general de Comunicación Social,, fue director general de septiembre de 2004 a septiembre de 2006.Las inserciones por las que el Estado le pagó a F.B.M se definen como “publicaciones especiales tipo reportaje”. Los convenios son firmados por un representante legal de la empresa, Tomás Jiménez Morales. Como testigo firma el director estatal de la OEM,En el domicilio fiscal de la empresa en Irapuato, nadie atiende.Mediante el oficio 500-24-00-07-01-2017-5584, entregado el 15 de junio, se informó a la empresa que regularizara su situación, para lo cual tenía 15 días hábiles.El 8 de noviembre, también el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que preside, incluyó a F.B.M. Comercializadora en su lista de empresas “fantasma”, de las cuales requirió, vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y entidades de todo el Gobierno federal.En 2015 F.B.M. Comercializadora apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social con una contratación de apenas, indica la investigación periodística de Zona Franca.Cuando Enrique Avilés Pérez asumió la Coordinación de Comunicación Social en 2016, la empresa fue beneficiada con un millón 430 mil pesos y en lo que va de 2017, de enero a octubre, ha facturado tres millones 43 mil pesos.En el edificio, no aparece el nombre de la empresa en el directorio.F.B.M. Comercializadora tiene su domicilio fiscal en Irapuato, indica la investigación de Zona Franca. Sus oficinas están en el Conjunto Florida, en la calleUn vecino del lugar señaló que la oficina fue remodelada hace tiempo, pero desdeLa empresa se constituyó el 9 de febrero el 2011 en Irapuato, según consta en el acta con el folio mercantil electrónico 17954.Se trata de unapues según se detalla en su objeto social se constituyó para otorgar todo tipo de servicios desde fiscales y jurídicos, transportación aérea, marítima o terrestre de personas y documentos, hasta control de pago de nómina y servicios de asesoramiento en publicidad y relaciones públicas.Fue creada por, con 25 acciones por 25 mil pesos, cada uno de ellos, siendo el primero administrador único. El 19 de septiembre de 2012 la administración única se encarga aEl 6 de agosto de 2013 F.B.M Comercializadora se fusiona por incorporación con otras sociedades, sin que se especifique cuáles y se dan revocaciones de poderes y de responsabilidades, quedando como nuevos apoderadoses nombrada como administradora única.En la última acta de la que se tiene registro en Irapuato el 7 de octubre de 2015, se establece como. El nuevo administrador único esEl vocero del Gobierno del Estado,, reconoció que la empresa F.B.M Comercialización tiene obervaciones por parte del SAT, sin embargoEn entrevista conayer, afirmó que desde mayo la empresa cuenta con su registro en el Padrón Estatal de Proveedores a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado.Señaló que previo a la publicación del reportaje de Zona Franca, solicitó a la empresa información respecto a las razones por las cuales fue obervada por el SAT, y aseguró quedebido a que no fueron notificados debidamente.En su defensa la empresa mostró un documento de opinión favorable sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales que le emitió el SAT el pasado 22 de noviembre,buscó en sus oficinas de Irapuato al director de OEM (Organización Editorial Mexicana) en Guanajuato,, para tener una postura puesto que él firma como testigo de los contratos a F.B.M, sin embargo a través de su asistente se limitó a responder que a él no le correspondía declarar nada sobre el tema.