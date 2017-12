Acusan a otro chofer de Uber de abuso sexual

Publicidad

Un chofer del servicio de taxi de la plataforma inteligente Uber fue denunciado de abuso sexual por una mujer que solicitó su servicio al salir de un antro en la capital de Sonora.Según informe la Dirección de Seguridad Pública de Hermosillo, se atendió el reporte de una joven cuyos familiares solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos al no tener información de ella.Un hermano de la presunta víctima publicó en redes sociales “Hola amigos, la madrugada de este día se perdió mi hermana al subirse a un Uber la madrugada de este día 10 de diciembre, así es como está vestida, blusa negra y pantalones. Cualquier información mandarme mensaje o hablarme a mi celular”; publicó su número telefónico y solicitó compartir la publicación.Horas después, se informó por los mismos espacios masivos que ya se había encontrado a la joven y sin más detalles se agradecía a todos su solidaridad en el caso.En tanto, la policía municipal reportó que el conductor de un auto que presta servicio como Uber fue señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de una joven que requirió sus servicios al salir de un centro de diversión la madrugada del domingo.Elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte de una joven cuyos familiares solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos al no tener información de ella.Fue así como ubicaron a quien dijo llamarse Omar "N", de 33 años y con domicilio en la colonia Pueblo Bonito.Según la afectada cuya identidad se omite, al salir del antro a donde acudió a divertirse, abordó el vehículo del servicio de Uber para dirigirse a su domicilio pero el conductor la llevó a un hotel y al despertar alrededor de las 9:00 horas del mismo, le pidió que la llevara a su domicilio.Cuando la joven regresó a su casa, junto a sus familiares interpuso una denuncia por abuso sexual en contra del chofer de la empresa Uber.El pasado mes de noviembre, un hombre implicado en el robo a un banco, e involucrado en tres más, fue ubicado y asegurado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).Elementos del Departamento de Asaltos Sur, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cumplieron con la orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", "El Gordo", de 37 años, por el delito de robo con violencia en oficinas donde se conservan caudales en agravio de Banco del Bajío.Mediante número único de caso 25300/17, con fecha del 9 noviembre pasado, se cumplió con la orden de aprehensión girada por el Juez Oral Penal.El imputado también está involucrado en tres robos más a bancos, donde utilizaba un arma de plástico y huía, en algunas ocasiones, en un vehículo Uber que conducía.Cambiaba de unidad automotriz, ya que trabaja de chofer para otras personas, quienes desconocían los ilícitos, lo cual le ayudó a escapar y poder ocultarse.Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco Javier "N", "El Gordo", actuaba junto con tres personas, las cuales dos fueron detenidos por oficiales de Seguridad Pública con ayuda de civiles. Están implicados en al menos once atracos a instituciones bancarias, donde intercalaban su participación con la intención de pasar desapercibidos.