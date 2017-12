Publicidad



"La extradición del señor Borge dependerá de la Presidencia de la República, habiendo agotado todo trámite ante el Pleno y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia", informó la Corte panameña.

y dejó en manos de la Presidencia de la República de ese país concretar su entrega para ser juzgado en México.En un comunicado, la máxima autoridad judicial del país centroamericano informó que,contra su traslado a México.El Pleno de la Corte Suprema de Justicia atendió y resolvió tres hábeas corpus, todos bajo la ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, y por unanimidad decretaron legal la detención preventiva para su extradición.El magistrado Jerónimo Mejía, actuando como parte de la Sala Penal, resolvió el incidente de objeciones contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitiendo la extradición de Borge. México solicitó su extradición con base en cuatro causas penales, una federal por el delito de lavado de dinero y tres del fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.En el caso de la PGR, por el cual fue detenido inicialmente con fines de extradición, se le acusa de haberse valido de su mandato para vender a sus familiares y amistades un total de 24 inmuebles que eran propiedad del Gobierno estatal., pero fueron rematados en un 6 por ciento de su valor comercial.Fuentes allegadas a la defensa del ex mandatario dijeron que hasta esta noche no habían sido notificados de las resoluciones de la Corte y que por tanto no adelantarían ninguna manifestación al respecto.