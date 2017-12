Peña Nieto se ha 'volvido' a equivocar

Publicidad



“...el testimonio de los avances que México ha tenido. Del éxito y del referente que se ha volvido (sic) para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda causa emoción en el Presidente de la República”, mencionó.



"Un verdadero proceso transformador que busca resolver problemas estructurales, implica, necesariamente, costos para quien lo promueve, hay que empezar con una buena reserva de capital político, quien no esté dispuesto a asumir los riesgos y enfrentar las consecuencias, no debe emprender un programa de reforma", aconsejó como punto 10.



"Y me atrevo a decir, y ni así. Una difusión amplia sobre los fines, alcances y beneficios de las reformas es francamente una inversión valiosa, el proceso transformador exige intensa labor de análisis, argumentación, cabildeo político, pero sólo será exitoso si lo actores políticos y ciudadanos conocen y comprenden lo que está en juego", aseveró.



"Las lagunas de información, especialmente en los tiempos de las redes sociales, suelen ser aprovechadas por los opositores a una reforma, y resulta más difícil corregir una aversión distorsionada, una vez difundida, que argumentar los méritos de la reforma desde el principio".



"Si hubiéramos iniciado con la energética, quizá no hubiésemos podido hacer una reforma estructura, por ello empezamos con educativa, y seguimos una secuencia lógica, donde en el camino, al final de cuentas, efectivamente, fuimos perdiendo aliados, dada la convicción ideológica de las fuerzas políticas en mi país", afirmó.



"Sin duda causa emoción en el Presidente de la República, porque advierte que haber llegado a gobernar un país tuvo una razón, un motivo, que era servirle a México", aseguró.

Ante representantes de la OCDE, el presidente Peña Nieto cometió un error, del cual no se dio cuenta.Presentando un decálogo de estrategias para concretar reformas estructurales, el Mandatario de México señaló que el país se ha “volvido” referente para otros países, y causa “emoción para el presidente de la República”, porque su sexenio ha tenido un motivo y ha servido a los mexicanos.El Presidente Enrique Peña Nieto recetó un decálogo de estrategias para lograr reformas estructurales.Entre ellas, aseguró, aplicar la máxima:En la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Mandatario mexicanoEl primer paso, enumeró,", pues, consideró, la discusión del número de reformas resultó ser un falso debate y resultó "ocioso" ponerse límites.Comprobó, dijo, que todo cambio impacta, por lo que la mejor forma de "neutralizar" la oposición es contar con actores y convertirlos en defensores de dichos cambios.En este apartado, reconoció que los mexicanos no alcanzan a apreciar en un corto plazo las ventajas, porque, sostuvo, ante la ola de críticas será necesario contar con expertos en negociación.Esto porque en democracia, apuntó, no hay unanimidad y siempre habrá resistencias, pero si se negocia con quien está dudoso o en contra, se logra llegar a los objetivos.Por ello, recriminó, hay que llenar espacios, porque frecuentemente los ganan los opositores.En el caso de México, recordó, no se blindó lo suficiente las reformas, por lo que se la pasaron litigando la legislación secundaria.Consideró que su Gobierno hizo lo correcto en negociar primero la reforma educativa.pues para él, lograr reformas es difícil, pero el esfuerzo valió la pena.Peña Nieto agradeció a la OCDE su reconocimiento a las reformas.