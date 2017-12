Retiran productos lácteos por temor a infectar a bebés de salmonela

Publicidad

El productor francés de leche infantilen todo el mundo por temor a una posible contaminación con la bacteria salmonela.Las autoridades de salud francesas alertaron a la empresa, uno de los mayores grupos lácteos del mundo, de queDe acuerdo con una lista publicada en el portal del Ministerio de Salud, el retiro afecta a usuarios en países en todo el mundo, incluyendoun importante mercado para Lactalis, no está afectado.La retirada de productostanto en Francia como en el extranjero afecta a, dijo el portavoz de la empresa, Michel Nalet, a The Associated Press el lunes.Lactalis dijo en una declaración que losde las marcas Picot SL, Pepti Junior 1, Milumel Bio 1 y Picot Riz.Dijo que lo lamenta “sinceramente la preocupación causada por la situación y expresa su compasión y apoyo a las familias de los niños que se enfermaron”.Los síntomas de una infección porLa compañía dijo que una posible fuente del brote se localizó en una torre empleada para secar la leche en una fábrica en mayo. Ya se implementaron medidas de desinfección y limpieza en el sitio sospechoso en el occidente del país.La situación comenzó a inicios del mes cuando. La compañía ordenó el primer retiro entonces, que ha sido extendido ahora a más productos a pedido de las autoridades francesas luego de nuevos casos.Lactalis tiene 75.000 empleados en 85 países y una facturación de 17.000 millones de euros (20.000 millones de dólares).