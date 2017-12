Publicidad

La oferta de servicios de telefonía fija, internet y televisión de paga crecióentre marzo de 2016 y marzo de este año, según el Primer Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Fijas 2016 -2017 del"En tanto en el primer trimestre de 2016 se identificaron 198 planes en todas sus modalidades, en el mismo periodo de 2017 se detectaron", precisa el regulador en un comunicado.Elexplica que la canasta de servicios analizada creció más que el monto nominal de la renta mensual en términos de la variación porcentual.La prestación de un solo servicio o single play mostró incrementos en los planes para llamadas por minuto a teléfonos móviles y de larga distancia internacional de manera ilimitada."Las llamadas por minuto a teléfonos móviles pasaron deen el primer trimestre de 2016 aen el primer trimestre de 2017; mientras que las llamadas de larga distancia internacional aumentaron deen el mismo periodo", precisa el instituto.En televisión de paga, el porcentaje de planes dey de más de, se incrementó en el último año dehasta, respectivamente.Sobre los paquetes con dos servicios o doble play, el IFT menciona que los planes que ofrecen internet fijo más telefonía fija con velocidad de bajada de entreeran elen 2016 y para este año fueron"Elde los planes no incluía llamadas por minuto a teléfonos móviles, y para los primeros meses de 2017 elde los planes las incluían de manera acotada. Asimismo, en este año se incrementaron alos planes que ofrecen llamadas locales ilimitadas".Los paquetes de telefonía fija más televisión de paga no ofrecían llamadas por minuto a teléfonos móviles y de larga distancia internacional, sin embargo, para el primer trimestre de este año cerca de la mitad de los planes ofrecían estos servicios."En tanto hace un año el porcentaje de planes que ofertaban hasta 49 canales, de 50 a 100 canales y más de 100 canales era la misma, para el primer trimestre de este año predominaron los planes que ofertan hasta", menciona el IFT.Sobre la oferta de tres servicios o triple play, el regulador destaca que en el primer trimestre de 2016 casi cuatro de cada 10 planes no incluían llamadas por minuto a teléfonos móviles y para el primer trimestre de 2017 más de la mitad de los planes contaban con estas llamadas pero de manera acotada."En el primer trimestre de 2017, se incrementaron a casi nueve de cada 10 los planes que incluían llamadas de larga distancia internacional de manera ilimitada".