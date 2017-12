Ronda intersesional del TLCAN se desinfla

Publicidad

La ronda intersesional de la renegociación delse desinfló, porque no se incluirán los temas de mayor controversia, como inversiones, laboral, agricultura, solución de controversias o compras de gobierno.Aunque se mantendrá el tema de reglas de origen, no se abordarán los puntos que generan desacuerdos, como el incremento del contenido regional dey del cual, la mitad sea estadounidense.Oficialmente la ronda se va a realizar del 11 al 15 de diciembre, aunque la agenda sufrió ajustes en esta última semana. Si bien se manejó una agenda en la que se van a iniciar las reuniones de trabajo el sábado 9 y concluyen el 17 de diciembre, es decir, nueve días de trabajo, hubo cambios que modificaron la agenda por completo.El miércoles 6 de diciembre pasado, los jefes negociadores decidieron cancelar las sesiones de trabajo de los capítulos más difíciles. Por ejemplo, la mesa de trabajo del capítulo de inversión que se iba a discutir el sábado 9 y domingo 10 ya no sesionó.El sábado 16 y domingo 17 se iban a llevar a cabo las mesas de agricultura, pero se determinó que tampoco habrá trabajos en estos temas.Hay otros asuntos que tampoco se abordarán, como remedios comerciales o solución de controversias que iban a sesionar el martes.En realidad los jefes negociadores de México, Canadá y Estados Unidos acordaron que se concentrarán en los temas donde se registran mayores avances a fin de lograr cerrarlos y dejar las divergencias para la sexta ronda a realizarse en Montreal, Canadá del 23 al 27 de enero.