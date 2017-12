SumandoEsfuerzos. Ley de Seguridad Interior 

Publicidad

El artículo 89 de la Constitución, en su fracción VI, faculta al Presidente de la República a preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva (la ley respectiva es Ley de Seguridad Nacional vigente), y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior; para esta vertiente de la seguridad, es decir la interior -que es la que proviene de amenazas del interior del país que ponen en riesgo a nuestras instituciones, a las personas y la gobernabilidad-, no existe una ley que reglamente la facultad del Presidente para disponer de la Fuerza Armada, siempre ha habido una discrecionalidad.El expresidente Felipe Calderón haciendo uso de esa facultad dispuso de las Fuerzas Armadas y sacó al Ejército a las calles para combatir a la delincuencia organizada en su famosa guerra contra el narcotráfico. Desde entonces a la fecha el Ejército trabaja auxiliando a combatir la inseguridad sin una ley que regule su actuación; hoy no se puede concebir la seguridad en algunos estados sin la participación de las Fuerzas Armadas y no nos vayamos tan lejos: aquí en Guanajuato el gobernador Miguel Marquez implora la presencia del Ejército pues la seguridad ya se le salió de las manos y superó su capacidad de respuesta; sin embargo, hoy vemos a militares por las calles y no sabemos ni a qué vienen, qué van hacer y por cuánto tiempo.Esta laguna es la que pretende subsanar la Ley de Seguridad Interior, para obligar al Presidente de la República a fundar y motivar la disposición de esas Fuerzas a través de un procedimiento para apoyar a las autoridades locales denominado Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en la cual se determinará el área geográfica donde se actuará, las acciones a emprender y el tiempo, el cual no podrá exceder de un año con posibilidad de una prórroga; dicha declaratoria deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y publicarse en el Diario Oficial de la Federación y de las entidades federativas afectadas.Es FALSO que se pretenda militarizar al país; al contrario se controla la actuación de las Fuerzas Armadas.FALSO que no se escuchó a organizaciones y ciudadanía: la iniciativa tenía más de un año en discusión y se realizaron 10 foros de análisis y consulta.FALSO que se otorgue a las Fuerzas Armadas facultades de investigación y de sustitución del Ministerio Público, pues la Ley dice que cuando se percaten de un delito lo harán de conocimiento inmediato a la autoridad correspondiente limitándose a preservar el lugar de los hechos.FALSO que las Fuerzas Armadas puedan tomar decisiones políticas, esta Ley menciona que sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución y en sus Leyes Orgánicas, SÓLO intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.FALSO que atente contra los Derechos Humanos; la Ley advierte que se deberá preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.Nuestro más amplio reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su entrega y compromiso con México.