Gana beca a Japón

Después de estar fuera de su municipio durante una semana, el joven estudiante francorrinconés,, regresó de Japón.Luego de que el alumno de la Preparatoria Regional del Rincón ganara la convocatoria de, con gran entusiasmo se fue con el objetivo de conocer y aprender sobre la cultura del país del Oriente, que no conocía.Feliz de lo aprendido, el menor de 17 años compartió para am Express su gran experiencia.Marco aseguró que Japón es un lugar completamente diferente a México, aunque le gustaría que fuera igual.“No digo que México sea malo, sino al contrarío, hay mucha riqueza cultural, tenemos muchas tradiciones, pero en algunos aspectos aun nos falta muchísimo para poder llegar a ser como Japón que también tiene cosas malas, pero con nuestras riquezas podríamos ser una potencia mundial”, expresó.Durante su estancia en Japón visitó varias ciudades como Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nara y Kyoto, de los cuales asegura cada una es diferente.El joven compartió que el modo de vida es muy diferente en comparación a México, ya que desde que llegó al aeropuerto pudo darse cuenta.“En el aeropuerto de México en las escaleras eléctricas algunas personas iban corriendo y cuando llegamos a Japón igual en las escaleras la gente subía en una fila para que las personas que llevaban prisa pudieran hacerlo del otro costado”, mencionó Marco.Marco comentó que para él fue impresionante ver cómo la gente de Japón veneran su cultura y la respetan.Una de las ciudades que más le gusto fue Nara, ya que en las calles hay venados sueltos, aseguró que parecieran cualquier otra persona ya que no son agresivos al caminar a lado de ellos.Finalmente, el estudiante señaló que haber conocido Japón le cambió completamente la manera de ver las cosas, ya que anteriormente quería estudiar Artes, pero ahora con el viaje le gustaría Comercio Internacional.Marco Antonio aprovechó para agradecer a todas las personas que lo apoyaron para que él pudiera irse a Japón, en especial a su familia, ya que el viaje cambió completamente su manera de pensar.