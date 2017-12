Publicidad

La colocación de rejas en las calles para evitar robos en colonias de Celaya ha llegado a niveles que han terminado en conflictos legales entre vecinos.Ello ante la falta de consenso entre los vecinos, además de que el Municipio no ha manifestado una postura contundente que satisfaga a quienes están a favor y en contra.Además del caso de la colonia Álamos Oriente, están otras como la colonia Bosques del Sol, donde los opositores iniciaron trámites para ampararse legalmente de la colocación.Recientemente, se dio a conocer que en La Misión también hay un conflicto entre colonos, que si bien no ha llegado a denuncias formales, sí ha dejado inconformes.El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, reconoció que el tema ya se ha llevado a instancias legales en al menos dos.Señaló que en las colonias no se han respetado las condiciones que se les da para la colocación de accesos controlados.“Es lamentable esto que ha sucedido. No debemos olvidar que es un espacio público. Al final de cuentas hay un protocolo en un momento dado para que esto suceda, en algunos casos no se han respetado los protocolos”.Aunque la semana pasada sugirió a los ciudadanos autoprotegerse y ser precavidos, esta vez afirmó que hay otros elementos para promover la seguridad.“En otros espacios ya hay enfrentamientos entre vecinos y esto no ayuda a vivir en paz”.“Hay otros elementos como el Vecino Vigilante, aplicaciones que estamos integrando a que se aporte a la vigilancia generalizada y la llamada por teléfono, hemos reducido el tiempo de respuesta. Lo más sencillo es enrejarse y fracciona la ciudad. Hay que ver otras cuestiones”.‘Tendremos que acatar’El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, evadió dar una postura respecto a las rejas que han creado conflictos entre vecinos de colonias.Pero se limitó a decir que como Municipio se tendrán que acatar las medidas que les dicten otras instituciones donde el tema ha llegado, como el Poder Judicial y La Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato.“En su momento nosotros acatar lo que las autoridades administrativas o judiciales determinen respecto de las pugnas entre vecinos”, comentó.Y sobre la colocación como una medida de seguridad, manifestó que es un tema que tendrá que solucionar la instancia correspondiente.Agregó que si se les permite la colocación, tendrán que hacerlo.“Estamos trabajando en reforzar la vigilancia y garantizar recorridos. La situación de las rejas le toca verificarla a otras direcciones. No es lo que opine, si de carácter legar se les permite o hay facilidad para que lo haya, tendrán que hacerlo.“El tema de rejas se lo tenemos que dejar a la autoridad competente”, declaró.