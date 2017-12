Publicidad



"Él estaba sonriendo. Yo no dije nada. No quería armar un escándalo en frente de todos. Mi reacción era darle una cachetada, pero él era el orador invitado. Fue terrible", afirmó.



"Cuando lo hizo, dejé salir un ruido audible, y Larry se alejó. Luego se fue con su esposa por la alfombra roja hacia las limusinas. Y yo sólo me quedé ahí en shock, pensando que esto debía ser un hábito de Larry.



"Es decir, ¿acaso soy la única a quien se lo ha hecho? No lo creo. Es obvio que Larry King se ha salido con la suya por mucho tiempo", expresó.

El presentador de televisión Larry King fue acusado de manosear en dos ocasiones a Terry Richard, escritora y ex esposa del cantante Eddie Fisher En entrevista con Daily Mail, Richard, de 63 años, dijo que conoció a King por primera vez en 2004 y que, aunque el trato del conductor fue desagradable, en esa ocasión no hubo incidentes inapropiados.Afirmó que la primera agresión fue en 2005, cuando ella trabajaba para un diario de Los Ángeles y acudió a una cena de beisbolistas en la que también se encontraba el presentador. Ambos posaron juntos para una foto.La escritora dijo que no supo cómo responder ante lo sucedido, por lo que sólo hizo un sonido casi imperceptible.Richard acusa que el siguiente incidente fue en 2006, durante un evento similar en el que había tratado de evitarlo. Sin embargo, nuevamente se encontraron y un fotógrafo pidió tomarles una imagen.Al posar, King presuntamente agarró su nalga con tal fuerza que le dejó un moretón.En un comunicado que envió a People, King, de 84 años, dijo que las acusaciones son falsas y que planea emprender acción legal para defenderse.El presentador trabajó en el programa de entrevistasentre 1985 y 2010 y actualmente conduce, que se transmite en línea y televisión.