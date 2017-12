El rockero Bryan Adams está de estreno

Publicidad

El veterano rockero Bryan Adams está de estreno.El canadiense acaba de publicar a nivel mundial, una placa con 19 grandes éxitos, así como un par de canciones nuevas: "Ultimate Love" y "Please Stay".El material, producido por Adams en colaboración con Robert "Mutt" Lange y Chris Thomas, abarca buena parte de la carrera del norteamericano entre 1980 y 2017, con clásicos como "Can't Stop This Thing We Started", "Please Forgive Me", "Heaven", "Cloud Number Nine", "Somebody", "All For Love", "Back To You" y "Have You Ever Really Loved A Woman?"Adams visitó la Ciudad de México en octubre pasado y mostró parte de dicha recopilación a sus fans en el Palacio de los Deportes durante un par de horas.