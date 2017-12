Viudo de Karla Luna podría ir a prisión

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gabriel Guajardo, abogado de la familia de la fallecida Karla Luna, reveló que Américo Garza podría ingresar a prisión por el delito de sustracción de menores, toda vez que hace dos meses se llevó a dos niñas que tuvo con la comediante.Las niñas de 4 y 7 años vivían con sus hermanos mayores en la casa de los padres de Karla, pero hace dos meses se las llevó. Ante esto, la defensa legal de la familia logró que Américo fuera citado por su actuar, informó el abogado en entrevista con Ventaneando.La audiencia está programada para el próximo 12 de marzo. “Ya tuvo que haber sido notificado para la audiencia que está programada para el mes de marzo, si en marzo no se presenta se señalaría una nueva fecha y en caso de que no acuda el juez puede determinar que es procedente la vinculación a proceso y se tendrían que tomar medidas cautelares”, dijo el abogado.La familia de Karla espera conseguir la custodia de las niñas o "de perdida" establecer horas de convivencia. Por ahora, los abuelos desconocen dónde están las niñas, pues desde hace dos meses no han tenido contacto con ellas.