Después de que durante la última semana varios rumores colocan a Boselli fuera de La Fiera, el “Matador” reconoció que su interés es permanecer en el Bajío y pelear por conseguir una estrella más para el escudo verdiblanco.“Ya fui campeón de goleo tres veces, fui bicampeón, ¿por qué no pensar en otro campeonato para el equipo y otro título de goleo?, con esas ganas me levanto todos los días”, aceptó.Sobre la posible llegada de su amigo, Matías Britos, aseguró que el uruguayo tiene muchas ganas de volver.“Yo estoy hablando con Matías (Britos) y tiene muchas ganas de venir”, aseguró Mauro Boselli en la pretemporada que León realiza en Pachuca, aunque también reconoció que el regreso del charrúa no depende sólo de eso sino también de la directiva.Britos, de pasado verdiblanco, es uno de los nombres que suenan para reforzar al equipo de Gustavo Díaz, y aunque no se ha dado a conocer un interés concreto, Boselli vería con buenos ojos el regreso de su compañero.“Tengo entendido que es una situación fácil de trabar según lo que me cuenta Matías (...) Esperemos que (llegue) si es el jugador que quiere el entrenador y el cual la dirigencia le puede dar. Ya conoce al club, saben lo que nos puede dar”, comentó el delantero felino.Admitió que la directiva presidida por Jesús Martínez será la que tenga la última palabra en esta posibilidad: “Es un tema que no pasa por nosotros y esperemos que la directiva tome la decisión que crea conveniente”.