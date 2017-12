Congreso local no tiene prisa para aprobar paquete económico

Publicidad

En la sesión ordinaria del día de hoy, quienes integramos la #LXIIILegislatura aprobamos exhortos a diversas autoridades federales, estatales y municipales, así como la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el estado de Hidalgo #TuLegislaturaTrabaja pic.twitter.com/MHuQP1KLdD — MaLuisa PPerusquía (@MLPPerusquia) 12 de diciembre de 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del, señaló que la Comisión de Hacienda todavía no aborda el, que según Asael Hernández, líder estatal del PAN, contiene gastos injustificados como 102 millones de pesos para el Tuzobus.Al término de la sesión ordinaria de hoy,indicó que "no hay prisa" para presentar el paquete económico ante el pleno y su análisis se llevará el tiempo necesario.Anteriormente, el dirigente delacusó que gobierno del estado continúa destinando recursos para un sistema de transporte "que no ha funcionado".Al respecto,señaló que personal de la Secretaría de Finanzas participa en la sesión permanente de la Comisión de Hacienda para resolver dudas en las partidas presupuestales.El gasto en salud y educación, agregó, son rubros en los que es necesario redireccionar el presupuesto, "abarca sectores muy grandes donde mucha parte está destinado al pago de nómina".La legisladora no descartó cambios en los montos del gasto, detalló que hasta el momento han habido ajustes a las tarifas de 13 organismos operadores de agua.La Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados que encabeza Canek Vázquez Góngora analiza la miscelanea fiscal para la cual se prevé un ejercicio de 38 mil 794 millones de pesos e ingresos por multas e impuestos superior a 3 mil millones de pesos.