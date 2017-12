Publicidad

En un ambiente de fiesta y unidad en la sede del @PRI_Nacional, @JoseAMeadeK registró su Precandidatura a la Presidencia de la República. El priismo avanza fortalecido con #Meade2018. pic.twitter.com/EeNAQqQ5Zz — Alfredo Bejos (@alfredo_bejos) 3 de diciembre de 2017

, actual diputado federal por el distrito de, manifestó su interés de “brincar” a la senaduría porbajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que dejaría, nuevamente, inconcluso el cargo de elección popular tal como lo hizo en 2014.En entrevista,quien es dentista de profesión, aseguró que este peldaño político lo decidirá su partido una vez que emita la convocatoria para elegir a los precandidatos a la senaduría.“Ahora estoy trabajando en la diputación federal, pero, hay que esperar a que se emita la convocatoria, sus términos y tiempos… si me interesa (buscar la senaduría), pero no lo decido yo”, declaró el priísta.En 2015 Bejos Nicolás fue cuestionado por dejar a medias su encargo popular, en la legislatura local, ya que fue nombrado secretario de Turismo de Hidalgo y, posteriormente, saltó a la candidatura federal por el distrito 6 (Pachuca y Mineral de la Reforma).Actualmente la suma de su sueldo base y de su compensación arroja ingresos mensuales por 121 mil 713 pesos a cada uno de los 500 diputados federales; mientras, la dieta que recibe mensualmente cada uno de los 128 senadores, puesto al que aspira Bejos Nicolás, es de 157 mil 26 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.Al pedir su opinión sobre el terreno político que depara el 2018, Bejos Nicolás señaló que habrá mucho trabajo, no obstante, con José Antonio Meade como virtual candidato priista a la presidencia de México “sin duda vendrá a sumar a mucha gente”.Además, dijo que en caso de que gane el aspirante del PRI “dará continuidad a las reformas estructurales instrumentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, tales como la energética y educativa”.