Exigen indemnización para 26 ex empleados de Tecozautla

Por medio de panfletos que circulan en las calles de Tecozautla exigen al edil panista Víctor Cruz Soto indemnizar y reinstalar a 26 ex trabajadores de la administración 2012-2016 quienes ganaron un juicio contra la actual alcaldía.De acuerdo a los panfletos los asesores jurídicos del ayuntamiento, Leonel Villeda y Nery Silva, son señalados de perder los juicios laborales en donde se debe reubicar a 26 empleados de la administración pasada del ex edil Mauricio Trejo.Además de pagar 8 millones de pesos en indemnizaciones y sueldos caídos, mismos que el ayuntamiento tiene conocimiento y cada vez que llaman a los ex trabajadores, optan por no laborar en la alcaldía siendo ya tres ocasiones en las que son citados por órdenes de los asesores jurídicos.Hasta el momento el ayuntamiento no ha dado ninguna postura ante dicha situación, bajo el argumento de que su área de prensa sólo realiza trabajos en Facebook.