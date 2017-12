Descartan aviadores en comisión de agua

Publicidad

Previo al cambio de administración, el exsíndico procurador, Rubén Cortés Villa denunció la presencia de tres supuestos aviadores que laboraban en la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipal de Tepeji (CAAMTROH).Sin embargo, el actual titular informó que esas personas ya no laboran en el organismo descentralizado.En entrevista, Álvaro Rivas Sánchez, director de la comisión, dijo que a su llegada al organismo no encontró laborando a las personas señaladas como aviadores, aunque sí hay registro de que estaban en la nómina del organismo y fueron dadas de baja en marzo de 2016.Recalcó que aunque no encontraron aviadores, sí detectaron otras anomalías que fueron informadas en su momento a los órganos competentes para su investigación.Al respecto, el expresidente municipal Fernando Miranda Torres dijo que las personas señaladas no se encontraron en la CAAMTROH porque fueron movidas a otras áreas pero sí estaban laborando, por lo que afirmó que nadie cobraba sin trabajar.Cabe mencionar que durante la administración de Fernando Miranda, la comisión fue dirigida por Sergio Olvera González, quien actualmente se desempeña como regidor en la administración de Moisés Ramírez Tapia.