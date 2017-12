Autorizan a aspirantes a candidaturas independentes reunir firmas en físico

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lograr que autoridades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobaran poder recolectar firmas para el registro a candidatos independientes en cédulas físicas y no sólo en la app que se utiliza a nivel federal, es una batalla ganada.Así lo definió Eric Bolívar, abogado irapuatense y aspirante a la candidatura independiente para la diputación local por el Distrito 11, quien en Irapuato encabezó la petición de quienes buscan participar en las elecciones del 2018 fuera de los partidos políticos y de la mano de los integrantes del movimiento, a nivel nacional, Ahora.El pasado jueves, 7 de diciembre, integrantes del Consejo General del IEEG aprobaron que los aspirantes pudieran recabar las firmas, que deben cubrir el 3% de la lista nominal, a través de documentos, que deben incluir el nombre, la clave de elector y la firma, así como una copia de la credencial de elector, de cada uno de sus firmantes.“No es un asunto menor, es una batalla dentro de la guerra que vamos a tener que librar y es una batalla que nos pudo haber dejado en la lona a todos, en la Federación de 384 personas que se registraron para buscar candidaturas independientes, hasta la semana pasada, sólo 5 personas habían logrado las firmas”, puntualizó.Para Bolívar, a parte de las fallas que tuvo la aplicación a nivel federal, la inversión monetaria para recolectar las firmas era grande, contemplando que los candidatos independientes no tienen el presupuesto de los grandes partidos políticos.“Terminas tardándote entre 4 y 8 minutos para registrar a una sola persona. Si vas a una comunidad y 20 personas te quieren dar el apoyo, la gente se va a ir porque se va a desesperar, resulta que tienes que mandar a 5 o 6 personas a otro lugar para que eso no pase, eso implica que tienes que destinar muchos recursos, tienes que utilizar teléfonos de gama media hacía arriba, y como candidatos independientes no tenemos esos recursos”, detalló.Para el aspirante a la candidatura independiente, es importante tener puntos a favor en esta ‘batalla’ que se librará, primero al recabar las firmas de apoyo ciudadano, el primer paso para que la participación ciudadana en las próximas elecciones, se haga realidad.Son miles de firmas las que tienen que recabar, en plazos de los 30 a los 45 días, por ejemplo, en Irapuato, para la candidatura del Distrito 11, donde se tienen 11 mil 204 electores, Bolívar requerirá el apoyo, mínimo, de 6 mil 75 firmas.