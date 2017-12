Primero, unidad empresarial

Publicidad

Los empresarios del sector turístico estamos haciendo un esfuerzo por integrar una planilla de unidad en la Organización de Convenciones y Visitantes de Irapuato (OCV) con el propósito de mandar un mensaje a las autoridades federales, estatales y municipales, de que tenemos la responsabilidad de trabajar en serio por incrementar la economía de Irapuato.Una planilla de unidad significa una planilla de consenso, de acuerdos, donde quienes vamos a dirigir nos comprometemos a trabajar disciplinadamente bajo un programa de trabajo. Los empresarios del sector turístico de Irapuato tenemos que insistir en generar más eventos, para que estimule la llegada de más visitantes nacionales y extranjeros.Esta semana sostendremos una reunión más antes de que finalice el año para acordar esta planilla de unidad. Todos estamos convencidos de que necesitamos salir unidos en este proceso de cambio de directivos y estamos seguros también de que vamos a poner el ejemplo a otros organismos empresariales para que ante todo, por un objetivo llamado Irapuato, prevalezca la unidad por encima de todo.Muchos de los empresarios que participamos como sociedad civil organizada no vamos a dejar la ciudad para irnos a vivir en lado del país o del extranjero. Vamos a seguir viviendo en Irapuato y continuaremos al frente de nuestros negocios que seguramente heredaran nuestros hijos. Nos gusta Irapuato, aquí estamos y nuestra preocupación es que contribuyamos para que nuestro entorno sea cada vez mejor.Tenemos que reconocer que en Irapuato muchos empresarios estamos tomando la estafeta de una generación más delante de la nuestra y también vemos con preocupación que a los empresarios también jóvenes no están participando con decisión de involucrarse en temas colectivos, de la sociedad.Ante todo este problema de una generación que ya cumplió con creces en mantener empleos y en organizarse y una nueva generación que no se compromete al cien, quienes estamos en esta agenda de organización social, debemos de llegar con ejemplos de que sí se puede, para que nuestra generación se involucre.El caso de León y de San Miguel de Allende son de llamar la atención. Incluso de la ciudad de Guanajuato. Los empresarios del sector turístico y de otras ramas están unidos y eso representa una gran fortaleza frente a las autoridades, porque todos unidos se facilita el trabajo en proyectos y eso se traduce en recursos para eventos con impacto social.Ahora hay que reconocer que en Irapuato ha existido cierta idea de mala fama sobre nuestra unidad como ciudadanos y como empresarios y de que los acaudalados de la ciudad no han permitido el crecimiento. Luchar frente a estas viejas ideas no es sencillo. Los jóvenes empresarios que estamos en las agrupaciones debemos de insistir en trabajar con una visión de ciudad, de un Irapuato mejor ciudad.Este lunes saludé nuevamente al gobernador a quien estamos invitando a futuros eventos de la asociación de hoteleros y la OCV. Hay una gran voluntad de trabajar por Irapuato con acciones serias y contundentes porque seguimos viendo que esta es nuestra casa chica y por la cual tenemos mucha pasión por Irapuato.