No estaría mal que el gobernador Miguel Márquez parara la oreja y se enterara bien de lo que pasa en la Coordinación de Comunicación Social, que encabeza Enrique Avilés.Y es que si se comprobara que el susodicho funcionario aprovecha el presupuesto de su dependencia para hacer manejos oscuros con la complicidad de sus fieles, Márquez no tendría manera de conservarlo en el cargo.A menos, claro, que esté de acuerdo con estas maniobras y que no le preocupe que el tramo final de su Administración resulte salpicado por fantasmas y otros entes similares.El PRD y el PAN en Guanajuato ya pavimentaron su camino a una coalición electoral en Guanajuato, el que falta que defina una postura es Movimiento Ciudadano (MC). El diputado local Éctor Jaime Ramírez, quien es parte de la comisión de seguimiento del PAN a esa negociación, por lo pronto deja claro que irían juntos por la gubernatura, los 46 ayuntamientos y 22 distritos, es decir, una alianza total.A nivel nacional el reparto de los 15 distritos federales que hay en Guanajuato alcanzó para que el PRD postule candidatos en el X (cabecera Uriangato) y el XIII (de Valle de Santiago), y Movimiento Ciudadano tiene el distrito I (San Luis de la Paz), los otros 12 los candidatos los define el PAN.En el reparto de las candidaturas locales, de entrada el PRD lleva mano en las alcaldías que hoy gobierna (Cortazar, Moroleón, Juventino Rosas, Acámbaro) y está pidiendo postular en donde son segunda fuerza y no gobierna ni PAN ni MC, que es el caso de Pueblo Nuevo y Tierra Blanca. Hasta ahí el PAN no tendría mayor problema, lo mismo que en los distritos locales de esas mismas regiones.Más complicado para la negociación será la postulación de candidatos en las alcaldías que hoy gobierna el PRI, Verde o un independiente en Comonfort, en donde el PAN es hoy segunda fuerza, pero el PRD también pide que se valoren a perfiles no todos panistas (del PRD o sin partido) competitivos. Un caso especial es la Alcaldía de Guanajuato en donde ambos partidos tienen una fuerza equilibrada.El plazo para el registro de las coaliciones ante el IEEG es este jueves 14 para la gubernatura. Para Ayuntamientos vence hasta el 3 de enero y para las diputaciones de mayoría relativa el 13 de enero.Desde el Congreso del Estado aseguran que se ha recibido a los organismos sociales que impulsan la reducción de recursos públicos para los partidos. Por ejemplo el jueves 12 de octubre el diputado Juan Antonio Méndez, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, estuvo con Pablo Sharpe, de la Red de Alianzas de “SinVotoNoHayDinero”, y con Andrés Treviño, coordinador de Ahora, entre otros.De acuerdo a los reportes del Congreso el presidente de la asociación Parlamento Ciudadano, Jaime Gallardo, fue recibido el 11 de septiembre por el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado panista, Éctor Jaime Ramírez, y el 13 de octubre por la diputada local del PVEM, Beatriz Manrique. Y de paso incluyen que Andrés Treviño, líder de Ahora, los dejó plantados a una cita el 18 de octubre.El punto es que el bloque que suma al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, Observatorio Ciudadano de León, Ahora, Parlamento Ciudadano, y otros, no niegan esas reuniones en lo particular, lo que piden es que la Comisión de Asuntos Electorales en pleno les abra el espacio para que las iniciativas que ya están sobre la mesa empiecen a revisarse en serio, y eso es hora que eso no pasa.El médico-político panista, Éctor Jaime Ramírez, no abandona su sueño: ser candidato al Senado. Dice que luego de su experiencia como legislador local y federal, como ex Secretario de Salud y académico, “puedo aportar más desde el Senado”, al menos por seis años porque la reelección a 12 es complicado. Pero esa candidatura está en la cancha de la designación del Comité Nacional, y hoy es una incógnita.El secretario general del Congreso del Estado, Christian Cruz, sigue firme en su aspiración de ser candidato a diputado local de mayoría, ya fue por pluri en la elección pasada y usted conoce la historia, la votación mayoritaria del PAN ganando 19 de los 22 distritos hizo que no lograran ningún espacio por esa vía.Lo complicado para Christian es la designación interna, su distrito es el VII, donde hoy es legislador Juan Carlos Muñoz, quien aunque presentó su carta intención de elección consecutiva no se le ve en ese escenario. Pero, aún sin el transportista como competidor hay que esperar la definición de la paridad de género, y, de ser para un hombre, hay otros gallos, uno es el exsecretario del Congreso del Estado, Jorge Espadas.La ocurrencia del gobernador Márquez de estar dispuesto a firmar un decreto para vetar la fiesta de Halloween en las escuelas de Guanajuato, ya le costó al panista la burla en cadena nacional. “Es una tontería que proponga esto, que estupidez”, señaló Yuriria Sierra en su programa de Imagen Noticias.La periodista retomó en cadena nacional la nota de su corresponsal, Luis Negrete. Algunos dirán que Márquez tal vez fue a ver la película “Coco” antes de ese pronunciamiento, y se puso sentimental. El veto a un proceso de transculturación es tan ilógico como prohibir la venta de hamburguesas y hot dog.La comunidad guanajuatense migrante se está organizando para hacerse escuchar. El sábado pasado en Las Vegas Nevada hubo una reunión de líderes migrantes a convocatoria de la Federación de Guanajuatenses que preside Regina Vega. Lo interesante es que la iniciativa la tomaron sin la participación de ninguna autoridad sino por su interés de estar unidos y alzar la voz.Se trató de un primer encuentro en los Estados Unidos, en enero habrá otro con la intención de que la comunidad migrante originaria del estado de Guanajuato vaya aterrizando posturas para incidir en la agenda pública del proceso electoral del 2018.El virtual candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sostuvo ayer una reunión-comida en el CEN del PRI con los presidentes estatales de las Fundaciones Colosio, Organismo Nacional de Mujeres del PRI y líderes de las fracciones de diputados. En la foto con José Luis Romero Hicks (Fundación Colosio); Monserrat Vázquez (ONMPRI); Rigoberto Paredes, coordinador de diputados locales, y Yulma Rocha, diputada federal y vocera del Comité Ejecutivo Nacional en la bancada de San Lázaro.