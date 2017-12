Corredor Industrial

Publicidad

Buenas noticias para los transportistas de México, a partir de la próxima semana el robo a camiones de carga será considerado delito federal.Una vez que aplique este castigo, se buscará que aquella persona que cometa el robo a transporte de carga, pasajeros, turismo o privado, tenga una sanción de 6 hasta 15 años de prisión, además de 2 mil días de multa.Para el próximo presidente de la Canacar en el País, Enrique González, este año el robo a transporte de carga en carreteras rebasó todo límite, por lo que era momento de que se tomaran acciones legales buscando contrarrestar la situación que se vive en México, en donde no solamente se roban la mercancía, sino hasta la unidad en que es transportada.Por esta razón, en muchos casos las aseguradoras han cerrado las puertas a los transportistas o les ofrecen seguros con aumento de hasta 100%.En la primera mitad del año, Guanajuato junto con Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz, fueron las zonas del País en las que se registró una mayor incidencia de delitos.No se asombre si comienza a ver estaciones de gas que cierran sus puertas, es de forma temporal y se debe a que comenzarán a trabajar en la reconversión para ofertar el producto con un nuevo rostro que no sea Pemex.Por citar un par de ejemplos en León, la gasolinera de los bulevares San Juan Bosco y Juan Alonso de Torres se encuentra cerrada, al igual que la ubicada en Francisco Villa y González Bocanegra, en este último caso se convertirá en una estación de gas de BP, empresa británica recordada por ser la primera extranjera que llegó a México para ofrecer gasolina, su primera estación se ubica en Ciudad Satélite en la Ciudad de México.Serán 1,500 unidades las que la firma abrirá en los próximos cinco años en México; en León antes de concluir 2017 funcionarán tres de ellas.Para recordar: como le habíamos mencionado, en la primera etapa la mayor parte de las inversiones extranjeras serán en estaciones de gas ya existentes y no con construcciones iniciadas a partir de cero.Michelin México, que a partir del próximo año comenzará a rodar en Guanajuato, fue galardonado con el Premio al Mérito Empresarial Querétaro.El Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, fue el encargado de entregar a la transnacional el reconocimiento en la categoría ‘Responsabilidad Social’; Michael Boggs, director general de la llantera en México, recibió el premio en el Palacio Municipal Queretano.El premio fue logrado por las acciones de la compañía francesa en competitividad, servicios y responsabilidad.Michelin México tiene sus oficinas centrales en Clermont-Ferrand, Francia, está presente en 171 países, generando empleo a 111,700 personas y cuenta 68 factorías en 17 países.Un grupo de 19 empresas participaron en el showroom ‘Dog&Pony’ que realiza ADOC, empresa de El Salvador.La finalidad es hacer negocios en los próximos meses con la empresa que desde hace 62 años se dedica a la fabricación de calzado y es licenciatario de marcas como The Nort Face, Steve Maden, CAT y Hush Pupies, con 150 puntos de venta ubicados en Centroamérica y Panamá.La Cofoce proyecta que la visita pueda traducirse en exportaciones a largo plazo mayores a 1.3 millones de dólares.Adempás, la Coordinadora compartió que varias de las empresas participantes ya tienen relación de negocios con ADOC, la idea es aumentar los pedidos y existen otros tantos que buscarán venderles por primera vez.Suelas Silpa, Suelas PeyGa, Agujetas San Sebastián, Alfamex, Andina Textil, RF Tannery, Maccursa, Procestex y San Diego, fueron las Pymes de León que participaron en una plataforma que se pretende sea realizada un par de veces al año y sumar cada vez a un mayor número de empresas con potencial para hacer alianzas.