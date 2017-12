Venden 'fantasmas' anuncios y basura

Publicidad



“De Asistant no hemos tenido quejas ahorita, ya que la gente como que se fue acoplando porque anteriormente se daba el servicio de manera diaria y ya la gente poco a poco va comprendiendo y se da el servicio cada tercer día en algunas colonias”.



“Aun y así fuera, ¿cuál es el problema? ¿Sí me entiende?, no pues que te equivocaste en las fechas, sí me equivoqué ¿Y que?”, Héctor (el tesorero) estaba muy preocupado, yo le dije no tienes nada de que preocuparte, no hay nada malo, todo esta perfectamente documentado”, respondió Javier Rangel luego de cuestionarlo si ambas empresas no estaban relacionadas.



“Fue un mutuo consentimiento, (se canceló el contrato) porque ya no estaba la gente satisfecha con el servicio, había quejas aquí en servicios públicos”, dijo el funcionario.



“Jurídicamente no existe, no tiene la facultad de obligarse, es una persona moral que jurídicamente no existe, pero así lo firmó (el contrato) ¿Que podemos hacer? No voy a demandar daños y perjuicios, porque me va decir: yo te facturé, yo te presté el servicio y tú me pagaste, y ahí están las facturas, el contrato, está todo debidamente soportado”.



“Efectivamente sí podemos estar engañados, vamos a asesorarnos legalmente para ver qué podemos hacer, el único daño y perjuicio que tenemos es que nos engañó , iniciaremos las investigaciones pertinentes, aunque no hay un delito que perseguir”.

Los socios de laparaen diarios de Guanajuato aparecen como apoderados de una compañía dedicada a recoger basura para el Municipio de Salamanca.son, la empresa que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que encabeza Enrique Avilés, contrató como intermediaria para comprar publicidad a periódicos de la Organización Editorial Mexicana., creada el 29 de enero del 2010 en la Notaría Pública número 2 de Tula de Allende, Hidalgo.Los socios de la empresa acordaron su, pese a lo cualpara “la recolección, traslado y disposición de residuos sólidos que se generan en las zonas urbanas y rurales de Salamanca”,y el contrato terminó en mayo de 2016.Entró al relevo para recoger la basura, a quien se encargó de operar 15 rutas. El nuevo contrato lo firmó, apoderado de la sociedad, que aparece como representante legal de F.B.M. Comercializadora en una asamblea del 6 de agosto del 2013.Una mujer de nombreaparecía como apoderada legal de Parc Ferme Consulting y fue quien firmó el contrato con el municipio de Salamanca en agosto de 2015.Los contratos del municipio de Salamanca fueron firmados con la compañíacuando ya estaba liquidada, aunque funcionarios de Salamanca desestimaron que hubiera algún delito, solo reconocieron que la empresa los engañó.F.B.M Comercializadora fuey por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción., dueños de F.B.M. Comercializadora, fueron apoderados legales de Parc Ferme Consulting, creada el 29 de enero del 2010 en la Notaría Pública número 2 de Tula de Allende, Hidalgo. Sin embargo, en una asamblea extraordinaria del 31 de diciembre del 2014, convocada por el delegado especial Rodrigo López Gutiérrez, se acordó liquidarla, lo cual se concretó el 7 de septiembre del 2015 cuando se inscribió el movimiento en el Registro de Comercio de Pachuca.A pesar de esto, el 24 de agosto del 2015 la administración municipal a cargo de Justino Arriaga Rojas, la contrató para “la recolección, traslado y disposición de residuos sólidos que se generan en las zonas urbanas y rurales de Salamanca”.y actual Secretario del Ayuntamiento de la administración del alcalde. También firmó el documento el ex tesorero, actual contralor municipal.En mayo del 2016 la administración municipal de Arredondo Muñoz, debido que existían quejas de la ciudadanía por el mal servicio.La escritura pública de liquidación 154,008 otorgada por el Notario Público 198,de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México, fue ingresada en el Registro Público de Comercio de Pachuca, Hidalgo el 24 de junio del 2015. Cuatro meses después, el 7 de septiembre del 2015,A pesar de que los documentos de disolución son públicos y están a disposición en el Registro de Comercio de Pachuca, las autoridades de Salamancaobtuvo copia del acta constitutiva de Parc Ferme Consulting, la cual se creó en la Notaría Pública 2 de Tula de Allende, Hidalgo, que está a cargo de. En ninguno de los objetos sociales de la empresa se manifiesta que pueda otorgar el servicio de recolección de basura o residuos sólidos,Los dueños son, de 31 años y, de 42 años. Ambos manifestaron ante el notario que erancon domicilios en la colonias populares Palmitas y Juan C. Doria de Pachuca.En el contrato firmado en Salamanca estuvo presentecomo apoderada legal, quién recibió las facultades el 12 de julio del 2012 por parte del Notario Público No. 6 de Irapuato,Además, la empresaante la Notaría Pública número 2 de Tepeapulco Hidalgo, municipio colindante con Ciudad Sahagún. Entre los apoderados legales destaca, dueño de las empresas irapuatenses F.B.M. Comercializadora S.A de C.V, contratada por la Coordinación de Comunicación Social del Estado, así como Acresco S.A de C.V y Soluciones Acresco S.A de C.V.Su socia en estas empresas es, quién también fue apoderada legal de Parc Ferme Consulting. Los apellidos de la apoderada, uno de los representantes legales de F.B.M Comercializadora.El domicilio de Jorge Medina Martinez, otro de los “dueños” de la compañía, en la colonia Juan C. Doria de Pachuca.mencionó que la nueva empresa que se contrató a partir del 30 de mayo del 2016, Assistant Roquette S.A. de C.V, ha cumplido plenamente y están satisfechos.Assistant Roquette fue, 13 en el turno matutino y dos en el vespertino. Por este serviciopor cada ruta de forma semanal. En total en las 15 rutas el gasto semanal asciende aLa empresa se constituyó el 19 de septiembre del 2013 en la ciudad de Querétaro y quedó inscrita en el Registro Público de Comercio el 7 de julio del 2015. Al igual que Parc Ferme Coonsulting, Assistant RoquetteLa persona que firmó el nuevo contrato con Salamanca es Tomás Jiménez Morales, apoderado de la sociedad, el mismo que aparece como representante legal de F.B.M. Comercializadora en una asamblea del 6 de agosto del 2013.Antes de Parc Ferme Consulting y Assistant Roquette, la recolección de basura la hacía el proveedor, pero se realizó un convenio de terminación de contrato el 21 de agosto del 2015, cuatro días antes de que le otorgaron el servicio a la empresa liquidada.En el contrato No. C-RM-73-2015 que firmó el municipio con Parc Ferme Consulting,de 24 metros cúbicos de capacidad tipo redila, incluyendo choferes, obreros, combustible y equipo de trabajo, sin especificar cuántas rutas se cubrirían.Por este servicio, el Municipio se comprometió a pagarle a la empresa consultora 332.64 pesos más I.V.A (385 pesos) por cada hora trabajada a partir del 24 de agosto del 2015.El contrato por horas tuvo observaciones del Órgano de Fiscalización y por este motivo decidieron realizar un convenio modificatorio, aseguró, subdirector de Recursos Materiales de Salamanca. El servicio se comenzó a brindar por rutas.Pero Parc Ferme Consulting duró poco tiempo en la recolección de basura y en mayo del 2016 decidieron terminar con la prestación de servicios, puesto que sostuvo existían quejas de la ciudadanía por el mal servicio.Aunque el subtesorero Paulo Herrera lo contradijo y en la misma entrevista para am afirmó que “se prestó con tanta seguridad y de manera confiable, que”.El sudirector de Recursos Materiales manifestó que las irregularidades detectadas con Parc Ferme Consulting no las considera graves, peroy aceptó que la empresa los engañó al no notificar que estaba liquidada.Por su parte, el subtesoreroadmitió quey a raíz de esto comenzarían investigaciones para deslindar responsabilidades.En el padrón de proveedores del Municipio Parc Ferme Consulting aparece con el número 01-02-314/2013, sin que se proporcionen datos del giro, actividad y los apoderados legales.