Aplazan selección de auditor 'carnal'

Publicidad



"Es importante que quien salga, salga con la gran mayoría, es lo que está esperando la gente (porque) es un puesto muy importante".



"Nosotros queremos que salga una propuesta por consenso fortalecida, eso es lo más importante, porque si no ya ahorita lo hubiéramos puesto en mesa y ya, lo que queremos es ir hablando, valorando cada perfil, interactuando entre los coordinadores, para que se tenga el mejor perfil", agregó Nahle.



"¿Se va elegir a un auditor carnal?", se le preguntó.



"Sería gravísimo, nosotros, Morena, no estaría de acuerdo en ello, eso es lo que hemos estado cuidando, Morena es lo que ha estado cuidando, que la persona tenga un perfil independiente y (que sea) un profesional en fiscalización", respondió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante la, la Cámara deSe preveía que este martes la terna fuera puesta a consideración del Pleno de la Cámara, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aliados cuentan con mayoría.Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que, día que concluye el periodo del actual Auditor.No obstante, los diputados esperan hacerlo a más tardar el 15 de diciembre, último día del actual periodo de sesiones.REFORMA publicó que la Cámara de Diputados se apresta a seleccionar unEsto, debidoLa terna está conformada por Salim Arturo Orcí Magaña, actual auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF, militante del tricolor y persona cercana al senador Emilio Gamboa.Desde 1980, Orcí Magaña se ha mantenido cercano al tricolor; incluso desempeñó funciones en las administraciones de los ex Presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.También está David Colmenares, especialista en coordinación fiscal y deuda pública, y quien coincidió con José Antonio Meade en Hacienda, ambos como directores de área entre 2000 y 2006.Además, en la terna aparece Ángel Trinidad Zaldívar, ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y relacionado con el grupo político encabezado por el priista Manlio Fabio Beltrones.El elegido ocupará la titularidad de la ASF para el periodo 2018-2025.