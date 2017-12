Le promete López Obrador $3,600 al mes a los 'ninis'

Publicidad



“Estos jóvenes recibirán capacitación para el trabajo en talleres, empresas, comercios y en otras actividades productivas del campo y de la ciudad. El Estado no se olvidará de los jóvenes nunca más. Becarios sí, sicarios no”, dijo.



“Con los ahorros derivados del combate a la corrupción y al suprimirse los gastos suntuarios será posible financiar proyectos productivos y de creación de empleos”, indicó el tabasqueño.



“Repito: haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz; someteremos a debate y consulta, principalmente con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro País y en el mundo”, planteó.

“El único propósito, no hay otro, es explorar todas las posibilidades para detener la violencia y garantizar la tranquilidad de México”.

que, de llegar a la Presidencia de la República, pagaráque no trabajan ni estudian.de 2 mil 400 pesos al mes a 300 mil estudiantes pobres.Al registrarse como precandidato único de Morena a la Presidencia, el tabasqueño presentó, la mayoría de las cuales, dijo, seránaunque no especificó detalles.Los 2 millones 300 mil jóvenes identificados como “Ninis” serán pagados por el Estado mientras trabajen como aprendices., llegando a 604 mil 740 millones de pesos en el sexenio 2018-2024.Acompañado por su círculo más cercano de colaboradores, además de su esposa, así como legisladores y precandidatos de Morena a gobiernos locales, López Obrador anunció que. El monto anual de esto será de 8 mil 700 millones de pesos.del País, esto es, mil 200 pesos mensuales.En su discurso Andrés Manuel López Obrador incluyó, detener la caída de la producción de energéticos, no aumentar impuestos ni deuda pública y abrogar la reforma educativa.López Obrador informó que someterá a consulta, especialmente con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación. Recalcó quede solución al problema de la violencia en el País.