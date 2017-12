PRI, MC y Morena ya tienen 'gallos' para gobernar Jalisco

Publicidad

Tras varias horas de discusión el PRI local decidió que su "candidato de unidad para Jalisco "será elpropuesto por el gobernador, Aristóteles Sandoval".La negociación para que éste fuera ungido como abanderado fue encabezada por el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.Entre quienes aspiraban a la candidatura están el ex fiscal del estado, Eduardo Almaguer, quien en su momento señaló que si no contendía por la gubernatura no le interesaba ninguna otra candidatura. El senador con licenciaAdemás de ellos, se habló de la posibilidad de ir a la elección como candidato al actual presidente estatal del PRI, Héctor Pizano, pero finalmente el partido se decantó por la propuesta del mandatario estatal.Castro Reynoso ha sido en dos ocasiones presidente municipal de Tlaquepaque y diputado local; durante los últimos días ha iniciado una campaña contra la decisión del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, de retirar las calandrias con caballos que circulan por la capital del estado para sustituirlas por vehículos eléctricos.Castro inició su carrera política bajo la tutela de Alfredo Barba Hernández, viejo dirigente de la CROC que hasta la llegada de la emecista María Elena Limón a la presidencia municipal de Tlaquepaque, mantenía el control político de ese municipio.En 2009, durante su segundo periodo como edil de Tlaquepaque, Castro hizo mancuerna con Aristóteles Sandoval, entonces presidente de Guadalajara, para tratar de ser contrapeso político el entonces gobernador panista, Emilio González.Además de la designación de Castro y el registro único decomo precandidato deal gobierno del estado,también registró este lunes como su precandidato al diputado federalmientras que elha registrado al ex diputado local