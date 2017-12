Publicidad

La Dirección contra Riesgos Sanitarios de, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, decomisóDesde el pasado 7 de diciembre, dicha Dirección comenzó un operativo para ubicar los lugares en los que se distribuyó un lote dedel que una botella resultó contaminada con metanfetamina, indicó su titular Leopoldo Jiménez Sánchez, en un comunicado.REFORMA publicó este martes que, en Mexicali, una menor se intoxicó con esa sustancia al consumir un refresco Manzanita Sol, por lo que fue atendida en un hospital la semana pasada.Además de ese caso, a la fecha,en esa ciudad luego de ingerir bebidas distribuidas por la empresaEn septiembre pasado, al menos seis personas resultaron dañadas y una falleció tras beber Seven Up. La autopsia reveló que los órganos vitales del hombre dejaron de funcionar por una sobredosis de metanfetamina.Tras conocerse el caso, la compañía PepsiCo destruyó 500 mil botellas del refresco, indicó el funcionario.La Dirección contra Riesgos Sanitarios de Baja California informó que, hasta el momento, sólo se ha registrado una persona afectada por beber Manzanita Sol en una presentación de 600 mililitros.Sin embargo, aseguró los refrescos del mismo lote que encontraron tanto en los almacenes de la empresa como en las tiendas de abarrotes cercanas para evitar posibles intoxicaciones.A los productos decomisados se les realiza un análisis toxicológico para descartar que estén contaminados, por lo que la dependencia recomendó a la población no ingerir ese refresco hasta que se asegure que no representa un riesgo para la salud.En tanto, la Dirección de Comunicación Social de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la empresa Pepsi Co presentó denuncias ante la Procuraduría de Justicia Estatal para investigar cómo se contaminaron las bebidas y fincar responsabilidades.Agregó que no se han presentado casos similares en otras entidades del País.