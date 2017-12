Urge Macron dar batalla a cambio climático

Publicidad

"Estamos muy bien, que bonito, es formidable, nos reunimos, nos descubrimos, y parece que es un momento muy agradable, pero la verdad es que estamos perdiendo esta batalla".



"Estamos aquí porque muchos han decidido no aceptar (el Acuerdo de París)", dijo al señalar la decisión de Estados Unidos.



"Lo que determinaremos aquí es si algunos países van a desaparecer y su poblaciones también. Entonces, para los líderes presentes es saber si queremos acompañar esta dinámica o no, porque no podemos decir que no sabíamos", aseguró.

Hoy en París los Presidentes de México y Francia @EPN y @EmmanuelMacron llegan juntos a la Cumbre One Planet para sumar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. pic.twitter.com/0Bs3O4biVN — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) December 12, 2017

El Presidente de Francia,, hizo un llamado a los Jefes de Estado para realmente cumplir los compromisos contra el cambio climático, pues, advirtió, están perdiendo la lucha.En unen momentos irónico, el Mandatario francés aceptó que el Acuerdo de París se debilitó tras la salida de Estados Unidos del pacto.Esta reunión, aseguró, no es para pactar una declaración, sino para que los 127 asistentes asuman un compromiso real sobre lo que harán en sus países y en colectividad.Ahora, insistió, los Gobiernos no tiene la justificación de decir que se están enterando del impacto del calentamiento de la tierra, pues tienen el diagnóstico claro y las acciones que deben emprender.A dos años del pacto, afirmó, hay malas noticias.Y pese a que Gobernadores y personajes estadounidenses, continuó, han formado una agrupación para asumir la tarea que le correspondía al Gobierno federal de ese país, no es lo mismo.En tono fuerte, Macron advirtió que si no se toman en serio las acciones contra el cambio climático, en 50 años muchos de los países sentados en esta Cumbre habrán desaparecido, con todo y poblaciones.Muchos gobernantes argumentarán, añadió, que fueron elegidos para un periodo, y "normalmente no hacen nada", y las empresas que podrían financiar proyectos desaparecen pronto.En tono irónico, se dijo desconcertado de que varios Jefes de Estado viajaron de tan lejos y no quisieron tomar la palabra para informar cuáles serán sus compromisos.De cualquier forma, les agradeció su asistencia.Durante la sesión, que durará alrededor de tres horas, hablarán todos los Presidentes y representantes, así como miembros de organizaciones no gubernamentales que lo pidan.