Fox y Calderón con el PRI, cosas veremos

El candidato del Frente, Ricardo Anaya, no fue electo sino aclamado por una red política que él mismo creó a partir de su presidencia en el PAN. Ahí maniobró y se deshizo con inteligencia de Margarita Zavala, quien cometió el error de salirse del partido con la visión de construir una candidatura independiente. Luego Anaya venció a Miguel Ángel Mancera, jefe de la CDMX quien pretendía disputarle la candidatura. En el camino quedó Rafael Moreno Valle y otros menos importantes como Juan Carlos Romero Hicks.A los 38 años, Anaya se convierte en el precandidato firme más joven de la era moderna. Andrés Manuel López Obrador podría ser su padre con 64 años. El domingo el queretano arremetió contra Vicente Fox y Felipe Calderón. Simplemente no hicieron la tarea de lograr un cambio de régimen. Los acusó de no haber atacado la estructura del PRI con Carlos Romero Deschamps en Pemex y a Elba Esther Gordillo en el sindicato de maestros. Dos reconocidos cleptócratas que apoyaron los dos primeros sexenios panistas, dos personajes que mantuvieron la paz sindical, indispensable para gobernar.El auto encumbrado Anaya no puede hablar de democracia ni ser ejemplo. Regaña a sus antecesores cuando su partido hoy es la más acabada copia del PRI. Se demostrará en todas las decisiones en la elección de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Anaya es el gran dedo en lo nacional y los gobernadores panistas se erigen también en los grandes electores en sus estados.Tómese el caso de Guanajuato. Todo lo decidirá Miguel Márquez, no sabemos si auxiliado por la inspiración divina de Elías Villegas o su propia comunicación directa con el Creador. En el “Frente”, un monstruo extraño de ideologías enfrentadas, se repartirán candidaturas por cuota, como lo hacía el PRI con sus tres sectores.Ayer sucedieron cosas que nunca imaginaríamos ver: Vicente Fox apoya al PRI que tanto denostó, en una actuación de pena. Labrador de la historia democrática del país, con un lugar heroico por lograr la alternancia después de 70 años, huye del partido que lo llevó al poder y se echa en brazos del dinosaurio. Como si toda su campaña hubiera sido una broma de mal gusto, una farsa donde engañó a todos. Felipe Calderón, el otro ex presidente del PAN, se siente perdido con la candidatura de su esposa Margarita Zavala y también abre zanja en contra de Anaya. Seguro preferirá al final de la competencia apoyar también a José Antonio Meade, quien fuera su secretario de Energía y de Hacienda. Cosas de la vida, dos ex presidentes panistas, apoyando directa e indirectamente con sus simpatizantes al candidato ciudadano del PRI. Dos “tránsfugas” que fracasaron redondos en sus promesas, según el hoy candidato de su ex partido.Por lo pronto Anaya gana dos a cero contra sus críticos internos y externos. Gana a Margarita Zavala a pesar de ser menos popular y gana a Morena y al PRI porque ellos apostaban a que el monstruo nacería muerto. Alguien dentro del PAN comentó que Anaya es un genio. Lo ha demostrado pero también puede apretar demasiado la tuerca de la fortuna y convertirse en un peligro para México. Ya lo veremos.