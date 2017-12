Ladrones entran a Kinder por séptima vez

Publicidad

Los ladrones regresaron por séptima ocasión al jardín de niñosen Purísima del Rincón; no consumaron el robo pues argumentan autoridades escolares que ya no hay nada que llevarse, sólo causaron destrozos y quemaron objetos.La situación ha molestado a los padres de familia y a las mismas autoridades escolares, debido a que con esta vez, ya son siete las ocasiones que han ingresado a la institución, por lo que solicitaron apoyo de vigilancia en el lugar.El pasado fin de semana los ladrones ingresaron al plantel y cometieron vandalismo.Directivos del plantel aseguraron que a lo largo del año ya son 7 las ocasiones en que se han introducido a la escuela, aunque en está última no se llevaron nada, sólo ocasionaron daños.Parte de las afectaciones que hicieron fue que quemaron material en la dirección, sacaron material de los archiveros y también les prendieron fuego junto con una silla.“Ya no hay nada que llevarse, ya sólo entran a hacer destrozos”, señalaron padres de familia.Parte de la petición que hicieron los afectados, es contar con mayor vigilancia en la zona y en específico en el plantel.El, destacó que la participación ciudadana y la denuncia es importante para reducir este tipo de incidencias.“La participación de la población es un factor que nos va a ayudar a disminuir los robos; ya estamos en contacto con la directora del plantel para que se puedan hacer recorridos dentro de la escuela, ya que por fuera no se puede tener certeza de lo que ocurre al interior”, puntualizó el director de Seguridad.Quien dijo que esto ya se hace con otras escuelas en las que se coordinan con las autoridades educativas y los comités de padres de familia.Sobre todo, dijo, ante los períodos vacacionales, donde mencionó que en esos casos incluso se puede involucrar a los vecinos.En esta ocasión, los delincuentes ingresaron por una parte de la malla perimetral que dañaron, por lo que solicitaron a las autoridades se les apoye para colocar malla en espiral o solicitar con autoridades de INIFEG la construcción de una barda.Finalmente, las autoridades de Seguridad dijeron que se está trabajando para buscar acciones que se puedan desarrollar para evitar estos robos o actos de vandalismo.