Aprueba INE modalidad para independientes

El IEEG (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) aprobó una nueva modalidad para recabar el apoyo ciudadano, a través de papel y tinta, escrito como se había hecho desde tiempos atrás, además de usar la aplicación que ha generado problemas para quienes la usan.Tres aspirantes a candidatos independientes: Pablo Sharpe, Daniel Nieto y Jorge Acuña, los dos primeros a una diputación federal del distrito XII, y el tercero por la Alcaldía de Celaya, señalaron que esta modalidad es muy buena, se puede aprovechar para llegar a más personas.“Pienso que es bueno que se hayan abierto otros espacios, otras formas de recabar apoyo ciudadano, más cuando se tiene que trabajar en comunidades y con gente que no tiene los recursos para comprar un celular, que servirá para recabar, ya que el impedimento es que la gente no cuenta con la banda necesaria (datos), un equipo moderno, si así hubiera sido desde el principio sería una manera más sencilla”, dijo Daniel Nieto, aspirante a diputado Federal, distrito XII.Agregó que la manera digital también tiene ventajas y desventajas, ya que con la aplicación se pueden comprobar las firmas de manera segura, pero en lo que se codifican y suben los datos, tarda, a su vez genera más confianza ya que desde la aplicación hace todo.A su vez, Pablo Sharpe dijo que celebra que el IEEG abra la posibilidad; resaltó que la App funciona, pero no para todos lados, por lo que brindar más opciones de recaudación de apoyo ayuda a una verdadera democratización del proceso.Jorge Acuña Dávalos se registró para candidato independiente para la Alcaldía de Celaya, resaltó que e