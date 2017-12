Marca La Gavia -1° centígrado

Publicidad

Temperaturas de hastase han registrado en la comunidad de. Hasta el momento no se han presentado contingencias.Isaac Ramos, coordinador de Protección Civil, informó que en la Cabecera municipal se han presentadoque oscilan entre los 5 y 3 grados durante las madrugadas y que en La Gavia ha sido la más baja con -1 grados, por lo que se realizan constantes monitoreos para detectar personas vulnerables que requieran refugio.“Hemos estado monitoreando constantemente, en especial la comunidad de La Gavia que es donde más se ha sentidohasta el momento no hemos recibido solicitud de apoyo de refugio, pero les brindamos a los vecinos información de a donde pueden acudir, en caso de requerirlo”.Ramos Magdaleno explicó que ya tienen habilitados al menos cinco refugios temporales, en caso de requerirse como la Deportiva Norte, las instalaciones del DIF, del CBTIS, Conalep y la Secundaria Técnica No. 12.En conjunto con Tránsito Municipal se instalaron módulos de información en las entradas y salidas del municipio para brindar recomendaciones ante la temporada invernal, esto como parte del operativo de seguridad Guadalupe-Reyes.Protección Civil pide que en los hogares no se prendan fogones, fogatas y braceros, ya que esto puede generar un incendio y ocasionar una intoxicación.