¡Obra a paso muuuuy lento!

Elque se construye en la avenidade la colonia Jardines de Celaya, llevaen su entrega y esto ha generado problemas de tráfico, sociales y económicos.Los trabajos de la obra iniciaron eny a más de un año se ha visto poco avance.de este año llegaron las grúas de 140 y 130 toneladas en 6 plataformas y durante ese mes se realizó su armado; por el gran tamaño que tienen, hubo cierres parciales a la circulación vehicular.Fueron en total 45 trabes, nueve por cada cajón y son cinco cajones en total.Según los encargados de la obra, a finales deel avance fue del 70%.Estaban haciendo el terraplén, armando las escamas, compactando la tierra, tensando las mallas, los trabes ya estaban colocados, e iban llegando más máquinas.“Hubo descontento porque en aproximadamente una semana no hubo movimiento, no había gente ni máquinas en el lugar”, así lo mencionó un señor que tiene su tienda en una de las laterales de la calle.Y otro de los problemas fue la aglomeración de carros que se hace en horas pico, ya que circular sólo por las arterias laterales crea congestionamiento vial.A principios de, uno de los trabajadores mencionó que la obra estaría lista a finales de ese mes o a mediados de octubre, cosa que no sucedió.A inicios de octubre la gente se empezó a desesperar y el enojo por los retrasos era evidente.“El puente si es necesario, pero para el futuro, va muy lento y la verdad el tráfico que se genera es horrible, tardas incluso media hora cuando antes era de rápido”, señaló un conductor.Alrededor de las 2 de la tarde, el congestionamiento vial fue tal que en el puente de la colonia Jardines, la fila de autos llegaba a la altura de la Clínica Médica de la misma colonia.Estudiantes afirman que el tiempo para llegar es demasiado, por lo que salen siempre una hora antes para poder llegar a tiempo.“Van bien lentos, luego ni hay gente trabajando, luego son como 2 o 4 nada más, les falta personal para una obra tan grande”, señaló Isaac, trabajador por la zona.Un vecino mencionó que la tardanza generó que una tienda de abarrotes de por su casa cerrara.“Los proveedores no quieren pasar para no dar una vuelta tan larga, el señor se quedó sin cosas para vender y finalmente tuvo que cerrar”.Por estas fechas encargados mencionaron que para agilizar la obra trabajarían de noche.El ingeniero Cortés, quien está al tanto de la obra, justificó que las obras se detuvieron un poco por las lluvias y que el agua afectaba la tierra, provocando baches que tenían que tapar, pero que al seguir lloviendo se volverían a generar.“Ahorita somos 12 personas trabajando, pero estamos contemplando contratar a 4 más, quienes entrarían en el turno nocturno para avanzar, antes no se trabajaba así porque era más delicado, pero con los accesos si se puede laborar de noche”, señaló en su momento.A finales de octubre, las mallas aún estaban y esos eran los trabajos que se realizaban, y aquí la problemática fue de índole social, ya que del lado de la colonia Jardines, la oscuridad tapaba gran parte de la calle, siendo una situación de riesgo para quien transitara por ahí.“En la noche se pone muy feo, está muy oscuro y para poder pasar mejor rodeo, es más largo pero con la situación que vivimos, mejor no arriesgarse”, externó Daniela, habitante de la colonia.A mediados de noviembre continuaban los trabajos de aplanamiento, siendo visible el poco avance de la obra.A finales del mes, la situación fue empeorando, ya que en varios recorridos realizados por AM no había trabajadores, sólo máquinas paradas.Durante el tiempo de la obra se ha visto el trabajo de unos 12 empleados, que no son suficientes para la magnitud de la obra.Noviembre del 2016Febrero/marzo del 2017.9 meses.40 millones de pesos.Carretera Federal 45, kilómetro 50+900Grupo Constructor y de Desarrollo S.A. De C.V. y Hugame Constructores y Asesores S.A. De C.V.Sustitución de PSV y Construcción de Puente de dos estructuras de 28.60 metros cada una con 11 trabes de concreto.