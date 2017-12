Postergan presupuesto de egresos

Publicidad

El presupuesto de egresos de Celaya se postergó luego de que regidores manifestaron su desacuerdo en la forma de distribución para el próximo año.Tras llevarse a cabo la Comisión de Hacienda donde se contemplaba el análisis, y en su caso, la aprobación del presupuesto que el Municipio gastará, no se llegó a nada.Determinaron aplazar los términos para la aprobación, luego de que la forma de su distribución fue discutida hasta causar molestia.Aunque se buscó a la presidenta de la Comisión, la síndica María Eugenia Mosqueda Nieto, para conocer los pormenores de la reunión, señaló solamente que se aplazó el término para la aprobación.La regidora de Nueva Alianza, Hilda Samaniego Leyva, criticó que no ha habido tiempo para el análisis y aún así se pretendía someter la aprobación a votación.“El presupuesto no se puede aprobar en dos horas, en tres días no alcanzas a hacer un análisis suficiente, algunos compañeros dijeron que sí es suficiente, pero ahorita alcanzamos a revisar algunas partidas y direcciones.