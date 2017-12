¡'Le pelean a Maluma' su reembolso!

Personas que no pudieron asistir a la nueva fecha programada por Maluma acudieron por su reembolso ayer en Plaza Mayor. Su sorpresa fue que no había quién los atendiera en el módulo instalado en la plaza; la inconformidad creció, al grado de pedir ayuda a Profeco.

Víctor García viajó desde Celaya para ver a Maluma, pero dos de sus amigos no lo pudieron hacer, así que le pidieron el favor de solicitar su dinero al día siguiente. La indignación creció cuando nadie les resolvía qué procedería con los reembolsos.

“En mi caso yo no voy a dejar de insistir, voy a seguir hasta que nos devuelvan el dinero, no fue nada barato, invertimos hasta 2 mil 400 o sea, 4 mil 800 en total, ¿para qué?, ¿para que después no nos digan nada?”, consideró Víctor.

“A mí me genera gastos, no puedo venir diario, me hicieron quedarme y pude haberme ido desde que terminó el concierto, ahora no estoy de lleno en el trabajo y me comentan que si no es hoy, es mañana. Es una molestia”, añadió.