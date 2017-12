Publicidad

"Siempre poderoso y ascendente" Lineup oficial de #TecatePalNorte18

Venta de boletos a partir del viernes 15 de diciembre en Ticketmaster. pic.twitter.com/WCcjSZdEPb — Tecate Pal Norte (@PalNorteOficial) 13 de diciembre de 2017

Organizadores del festival musical "Pa'l Norte" dieron a conocer el line up de la edición 2018 lo que emocionó a los fanáticos de MUSE y Queens of the Stone Age.Los británicos y la banda liderada por Josh Homme harán vibrar el escenario del festival regio que se llevará a cabo el 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora.Queen of the Stone Ageas además participará en el Vive Latino, para emocionar al público capitalino.Franz Ferdinand, Zoé, Sebastián Yatra, Cheat Codes y el Gran Silencio también forman parte del programa.