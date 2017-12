Espectáculos

2017-12-13 14:31:47 | AGENCIA REFORMA | Jonathan Hernández

El tapatío Jaime Jasso diseñó escenarios para "Rogue One", "The Force Awakens" y "The Last Jedi".

COMPARTIR

Jaime Jasso es el mexicano cuyos trabajos han sido vistos por miles de personas alrededor del mundo. Foto: Cortesía