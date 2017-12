Chivas deja salir piezas claves y no se refuerza

Publicidad

Las bajas que tienen las Chivas son más que las altas oficializadas hasta ahora: vendieron a José Juan Vázquez al Santos y a Carlos Fierro al Cruz Azul, si a esto le sumamos que no hicieron válida la opción de compra del arquero Rodolfo Cota, son tres ausencias importantes en la columna vertebral del equipo queOtra baja, pese a que sigue en el equipo, es la de, quien fue operado y estará fuera la mayor parte del Torneo Clausura 2018, con lo cual suman cuatro importantes ausencias, que dejan un panorama gris en busca de brillar en la Liga MX y Concachampions.Para suplir la salida de, la dirigencia busca que Henry Martin sea cedido por el Tijuana, ya que en realidad, no hay mucho en el mercado en esa posición para elEn caso de no llegar nadie, toda la responsabilidad de suplir a Zaldívar recaerá en José Macías y José Godínez.El hueco que deja vacante Fierro, está cubierto con Walter Gael Sandoval, elemento que se puede desempeñar por izquierda.Para el puesto de, el encargado de ser titular y mantenerse dando buenos resultados será para Michael Pérez, en caso de que no dé el ancho, Fernando Beltrán está a la espera de una oportunidad.Las incorporaciones que tendráson el arquero Antonio Rodríguez, para competir por la titularidad con Miguel Jiménez, toda vez que Cota no seguirá en el redil.Regresará Carlos Villanueva, quien estuvo prestado con el Zacatepec en la, así como Alan Cervantes, volante que actuó con el León el campeonato pasado.