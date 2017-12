México pasará navidad con temperaturas bajo cero

Publicidad

En los próximos días las temperaturas en el país empezarán a incrementar; sin embargo, se espera que el 24 y 25 de diciembre vuelvan las temperaturas bajo cero como las que se registraron recientemente.“Hay condiciones para que alrededor del 24 y 25 de diciembre pudiera presentarse otro evento similar al que tuvimos la semana pasada: temperaturas por debajo de cero grados en gran parte de la República Mexicana”, indicó Jesús Carachure, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En entrevista con Notimex, señaló que para esos días también hay posibilidad de caída de nieve en las zonas de montaña de estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y toda la parte norte de México.“Por lo pronto en estos días parece que hay una recuperación en la temperatura durante el día; hay que considerar que estamos en el invierno y se mantendrá el frío en la mañana y la noche”, dijo el meteorólogo Jesús Carachure.Señaló que esta semana continuará el frío, pero ya no será tan extremo; por ejemplo, en la Ciudad de México se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados, “ya no bajo cero como las que se presentaron este domingo y lunes”.La capital mexicana empezará a registrar temperaturas, durante el día, de hasta 24 grados Celsius; sin embargo, en el norte y en algunas zonas altas de México (Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo) todavía prevalecerán temperaturas por debajo de los 0 grados.El meteorólogo dijo además que la temperatura de 15 grados bajo cero que se registró el fin de semana pasado en Zacatecas, fue la más baja registrada en los últimos 20 años, pero no es la más baja registrada a nivel histórico.Chihuahua y Durango también han presentado bajas temperaturas, pero a diferencia de otras regiones del país, son entidades donde este tipo de clima es normal, ya que año con año en las zonas de montaña se presentan temperaturas de hasta -17 grados.Dijo además que las temperaturas bajo cero, como las que se han tenido en los últimos días, no son tan frecuentes en la Ciudad de México; “hay años en que la temperatura mínima es de 2 o tres grados sobre cero, no es cada invierno pero sí se llegan a presentar temperaturas por debajo de los 0 grados”, apuntó.Jesús Carachure resaltó que los estados que han amanecido con las temperaturas más bajas en los últimos días son Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila.El funcionario del SMN recordó que este lunes el frente frío número 15 ingresó a México por el noreste del territorio nacional y su masa de aire cubre progresivamente el norte, el noreste, el centro y el oriente país, lo que ocasionará que continúen las heladas y las bajas temperaturas en esas regiones.Ante el pronóstico de estas temperaturas, recomendó a la población tomar muchos líquidos y salir bien abrigados durante la mañana, ya que es entre las 5:00 y 7:00 horas cuando se presentan las temperaturas más bajas.La población puede mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y http://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conagua.mxPara este viernes, el pronóstico del clima, se espera aumento del potencial de lluvias debido a un nuevo sistema frontal y humedad aportada por la corriente en chorro subtropical favorecerán condición, aseguró Enrique Padilla, Director General de la Subsecretaria de Protección Civil, a través de su cuenta de Twitter.