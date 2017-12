Predicciones 2018 en el mundo artístico

Publicidad

A pocos días de que concluya 2017, los astrólogos Esteban Mayo y Manuel Temoltzin vislumbran un 2018 de recuperación para México.Los estudiantes de las estrellas, quienes hace pocas fechas fueron reconocidos por impartir conferencias gratuitas con temas profundos y humanos, dan aliento de esperanza y coinciden, lo mejor para los mexicanos es no perder la fe para mantener a México.Respecto a la sucesión presidencial, Mayo indica que el líder o lideresa de México "tienen que abrir sus perfiles hacia el extranjero, pero no sólo con Estados Unidos, la expansión debería ser con países como China o India".Respecto al impacto de la naturaleza, Mayo y Temoltzin señalan que la Tierra está molesta con las pruebas nucleares y la contaminación... los terremotos han sido un aviso para que cada persona haga conciencia y cuide el hábitat.Aunque anunció su próxima boda, los astros vislumbran problemas con su pareja y pueden llegar tentaciones para él entre junio y julio, y posiblemente un divorcio... aunque llegaría de nueva cuenta un matrimonio para el boricua.Para 2018 adelantan que cometerá algunas locuras ya que Acuario despierta su parte liberal. Suspendió sus conciertos por problemas vocales y le piden tener mucho cuidado con las personas que va a elegir para su tratamiento, para no errar en un mal diagnóstico que la lleve a una depresión.Es el ave Fénix que resurge de sus cenizas. Armonizará su vida personal y profesional ; con Alejandro Fernández harán grandes conciertos. Será el tiempo de trabajar mucho para cubrir sus compromisos y mostrará que podrá volver a lo grande.Su salud se ve un poco difícil y los astrólogos piden oraciones para el "Príncipe de la Canción". Por ser acuariano es un fuera de serie y se espera que brille intensamente un poco más, sobre todo cuando tiene en puerta la presentación de su serie. Podrá hacer shows, pero en playback. Lo que importa es verlo.