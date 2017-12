La Presidencia la pelearán Meade y López Obrador: Moisés Jiménez

El controversial ex dirigente magisterial, Moisés Jiménez ya sumado en las filas de Morena, a través de preguntas directas, define el devenir de la fuerza social que ha crecido mediante una labor de zapa en todo el estado.



Ahora, sumado como coordinador nacional de las redes sociales de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, nos plantea su descarte como posible candidato al Senado y su particular punto de vista sobre la política en Hidalgo. Se trascribe tal cual la entrevista.



AM.- Profesor, cuéntenos porque eligió Morena, realmente es una opción?

MJ.- Más que eso, es la única alternativa, al final sólo veo una pelea de dos, por lo tanto lo honesto y congruente en este escenario es definirse por la oferta política más conveniente para el país.



AM.- Primero la maestra Elba Esther, ahora López Obrador, estamos hablando de dos personajes de la política mexicana que son controversiales. ¿Por qué con ellos?

MJ.- Y qué bueno que lo sean, porque alientan el debate, lo importante es su contribución a la batalla de las ideas y su compromiso con la lucha social.



AM.- Su lucha profesor, comenzó de frente a la reforma educativa, luego se convirtió en social, ahora va en el ámbito electoral. ¿Hacía donde encamina sus pasos?

MJ.- Creo que es un todo Jorge, la lucha contra la "reforma educativa" es la lucha por la defensa de la educación, es una conquista histórica: la educación, la tierra y la salud, son las conquistas más sociales del movimiento insurgente del 1910, las tres esferas aun no cumplen sus grandes objetivos, pero hoy en día los grandes diferendos se libran en las urnas, no con balas en los campos de batalla de una guerra civil.



AM.- En torno a Podemos, que sucederá con este movimiento, será absorbido por Morena, se sumará como una fuerza ya formalizada?

MJ.- PODEMOS, es un esfuerzo social con identidad propia, que pretende ser oferta política, una alternativa, un camino. No está diseñado para ser absorbido, sino como un instrumento social de lucha por el poder. Es así como se entiende el fin de todo partido. En nuestro caso: el poder para servir.



AM.- Hidalgo no ha podido encontrar el punto de quiebre para modificar su estatus histórico de dominado. ¿Considera que mediante estas alianzas se podrá alcanzar la alternancia?

MJ.- El estado de Hidalgo representa un saldo democrático, por eso su alto nivel de marginación, estoy claro que a partir del 1 de julio se moverán aquí los equilibrios del poder.



AM.- Considera que los candidatos del PRI junto con Meade al frente, ¿significan un peligro electoral?

MJ.- Es una fuerza viva, pero menguante, muy debilitada frente a la gran inconformidad social que hoy se agrupa en torno a Andrés Manuel López Obrador.



AM.- Hidalgo ha acogido a Andrés Manuel bien electoralmente ¿considera que gane en la entidad en el 2018?

MJ.- El Historial electoral de Hidalgo en los últimos años manifiesta buenos números para López Obrador, en la elección que viene ¿superará en mucho su propio marcador?



AM.- Cómo ve a los demás partidos ¿considera que la pelea será de altura?

MJ.- Cada quien vive su circunstancia, para mí lo importante es lo que hagamos o dejemos de hacer. Me queda claro Jorge, que las grandes multitudes no definen contiendas, la diferencia está en la estrategia y la organización, y Andrés Manuel tiene visión, estrategia y organización.



AM.- ¿Usted se perfila como candidato a senador por vía plurinominal?

MJ.- No, de ninguna manera, si esa fuera mi intención me hubiera inscrito para medirme en una encuesta, pero en verdad mi único afán es concursar mi esfuerzo para contribuir al cambio democrático, pero agradezco tu pregunta al igual que a quienes me consideran con posibilidades para ese escaño.

