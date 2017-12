Alcalde de Tlaxcoapan suspendió labores para ir a misa

El pasado 12 de diciembre, ayuntamientos como Atotonilco de Tula y Tepeji decidieron no laborar, mientras que en Tlaxcoapan el presidente municipal autorizó que personal de confianza dejara sus labores a partir de las 12 del día por si querían ir a misa en honor de la "morenita".



Cabe recordar que el artículo 74 de la Ley federal del Trabajo no contempla el día 12 como feriado, por lo que no hay ningún motivo legal para suspender actividades.

Pese a eso, la presidencia municipal de Tepeji y de Atotonilco de Tula no brindaron servicio.



En el caso de Tlaxcoapan, el alcalde Jovani Miguel León Cruz invitó al personal de confianza de la administración a celebrar su fe y retirarse para acudir a misa de las 12:00 en honor de la virgen de Guadalupe.



Situación que no sé replicó entre los sindicalizados quienes tuvieron que cubrir sus horarios normales.



Cabe mencionar que la alcaldía de Tula también suspendió las actividades a partir de las 12:00 horas, pero ahí fue pareja la suspensión.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx