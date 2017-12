Apoyan a pacientes con enfermedades crónicas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con apoyo de especialistas médicos de varios países, el Centro de Tratamientos Especializados de Irapuato buscan apoyar a pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes y diversas enfermedades crónicas, a través de novedosos métodos pioneros en medicina.El centro de reciente creación, ubicado en Camino Real de Guanajuato no. 1790-C rumbo al Inforum Irapuato, se especializa en la detección precoz, confirmación, prevención, tratamiento, rehabilitación y cura de enfermedades crónicas no transmisibles que más aquejan a la ciudadanía.La doctora Patricia Flores Tavera, encargada del centro indicó que trabajan junto a un grupo de 52 médicos cubanos, españoles y de varias nacionalidades que tienen especialidades en medicina alópata, quienes están dispuestos a tratar enfermedades de personas de escasos recursos.“Queremos trabajar la medicina de prevención, aún así trabajamos todas las patologías, estamos muy enfocados en lo que es el cáncer, Cuba tiene grandes avances con sus famosos medicamentos con lo que es el escorpión azul, que es un alacrán endémico (...) se sabe a nivel mundial que procesaron esta vacuna que no es preventiva, sino para cuando ya se tiene el cáncer”, dijo.Destacó que los médicos vienen a Irapuato sólo por periodos cortos de tiempo, sin embargo conocen la historia clínica de sus pacientes, y que esperan que a futuro puedan permanecer en el municipio para lograr mayores avances.Quien encabeza este proyecto a nivel internacional es el doctor Remigio Cortés, quien indicó que buscan implementar protocolos holísticos de tratamiento, prevención y rehabilitación de las 126 enfermedades crónicas no transmisibles, que más muertes y deterioro de la salud ocasionan.Destacó que este grupo tiene métodos de diagnóstico únicos en el mundo que llegan por primera vez a Irapuato y el país, ya que se enfocan en el polimorfismo genético de los pacientes para hacer prevenciones precoces de más de 70 enfermedades y sugerencia de tratamiento de las mismas.“Estamos en proceso de patente de un método de diagnóstico avanzado para hacer el tamizaje de poblaciones que a partir de una gota sola de sangre podemos determinar al paciente cual es la posibilidad que va a tener en los próximos 5 a 15 años de desarrollar 20 enfermedades que matan a la población”, enfatizó.El doctor indicó que sus procedimientos para tratar en cáncer son aceptados por médicos oncólogos de Estados Unidos y países de Europa, de enfermedades cardiovasculares, artritis, impotencia sexual, entre otras.Enfatizó que todos los doctores son especialistas en su rama y tienen reconocimiento internacional, por lo que los pacientes guanajuatenses pueden estar seguros de que tendrán un tratamiento seguro, eficiente y a precio accesible.“Estamos por ayudar al prójimo y a la gente de bajos recursos, la idea que tenemos es ampliar el consultorio, empezar a traer especialistas de renombre de diferentes especialidades médicas y más adelante, vamos a comenzar a diseñar un hospital de especialidades en esta ciudad”, contó.A este proyecto se sumó el empresario irapuatense Victorio Ramírez Martínez, quien después de tratar a uno de sus familiares en este centro, decidió apostar por su crecimiento, e incluso ofreció la construcción de una clínica más grande.“Ya tenemos los terrenos, ahorita esperábamos que viniera el director del grupo y promotor de los médicos, queremos hacer una clínica en forma como ya tienen en Cancún, en Cuernavaca, en Cuba y Miami”, refirió.Agregó que los tratamientos de estas enfermedades son muy caros, pues lo vivió en carne propia y que la idea del proyecto es buscar precios accesibles para los pacientes, a fin de que puedan recuperar la salud.