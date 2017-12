Demuestra su fe a través de la danza

Publicidad

Desde los 6 años, Teresa Alejandra Rosales Palato, danza para la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre, como parte de su fe y un agradecimiento por el apoyo en los momentos más difíciles.Este martes se sumó a los cerca de 30 años que tiene danzando con su familia, amigos y conocidos, con un gran penacho adornando su cabeza pero sobre todo, una sonrisa amplia mientras con los pies desnudos, soporta el pavimento y hace sonar sus cascabeles.“Mi papá inició con esta tradición, y me da mucho gusto poder venir a bailar a la Virgen, no sólo porque es una tradición que me ha heredado mi papá, sino porque es un acto de fe, un agradecimiento por lo mucho que me ha ayudado la virgencita”, confesó.Sobre todo en temas de salud es donde Teresa ha encontrado un alivio al visitar y rezar a la Virgen de Guadalupe, por lo que cada danza que interpreta, es una forma de rendirle tributo a la guadalupana.Así como ella, miles de irapuatenses se reunieron durante estas últimas semanas de noviembre y diciembre para visitar a la virgen, a través de peregrinaciones, de rezos y regalos de flores y globos que adornaron el Templo de la Virgen de Guadalupe, donde este 12 de diciembre se festejó una gran fiesta.Cientos de comerciantes, además de la instalación de juegos mecánicos, se sumaron a los festejos, para ofrecer a los feligreses comida, bebida y algunos otros productos que durante la travesía para poder entrar y ver a la Virgen, pudieron disfrutar.Desde muy temprano, este 12 de diciembre comenzaron a llegar decenas de personas al Santuario de Guadalupe, en Salamanca, con la encomienda de venerar a la imagen de la Virgen “morena”.El señor Juan Vargas, frente al altar, cantó y tocó su guitarra con las tradicionales mañanitas.“Yo le debo mucho a mi virgencita, ella me curo hace muchos años de un accidente en mi pie. Fui hasta la Basílica de Guadalupe y me curó, y desde ahí asisto año tras año para agradecerle”, comentó el señor Juan.Por otro lado, la familia Duarte González acudió a visitar a la virgencita después de cinco años de no hacerlo pues ellos radicaron en Texas por años, pero ahora en su regreso a México, es una de las tradiciones que, aseguran, no deben de faltar en los hogares católicos.“Allá no se acostumbra ésto y pues no habíamos ido a visitar a la Virgen y hoy tuvimos la oportunidad de hacerlo”, comentó la señora González.Por otra parte, la señora Martha Concepción Puente comentó que desde hace tres años ella acude a visitar a la Virgen de Guadalupe ya que “a través de un intercepción religiosa” su abuelita superó un episodio de salud grave.Durante este martes permanecieron cerradas varias calles en la Zona Centro debido a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe.Fueron las calles de Hidalgo tramo de Zaragoza a Álvaro Obregón, y la calle Albino García desde Guerrero hasta Revolución donde se instalaron más de 30 comerciantes de temporada y puestos de comida.A lo largo del día peregrinaciones de todo tipo arribaron al atrio de esta iglesia, cantando y orando.Residuos de basura y bolsas tiradas fueron parte de los festejos tradicionales del 12 de diciembre, pues comerciantes de las principales calles de la Zona Centro cómo Juárez, Hidalgo y Sánchez Torrado lucieron sucias por la mañana de este martes.Esto debido a que desperdicios de comida, envases de refrescos, cáscaras de tamal, entre otras cosas, eran parte del escenario que se veía a temprana hora durante los festejos de la Virgen de Guadalupe en Salamanca.Desde las primeras horas de este 12 de diciembre, cientos de habitantes de los municipios de Jaral del Progreso y Valle de Santiago festejaron a la Virgen de Guadalupe.Cantándole las mañanitas y con pirotecnia fue que comenzó la fiesta en honor a la virgen, para después oficiar una misa y en el caso de los espacios donde se colocó su imagen en las calles se amenizó con música de banda, ofreciendo comida a los visitantes.“La verdad es muy grande mi fe a esta Virgen, siempre ha estado a mi lado y del de mi familia, por eso acostumbramos hacer como muestra de agradecimiento comida para la gente que desee venir a sentarse, ya que se que eso la hace feliz a ella”, comentó la señora Rosario Saldaña Rodríguez.En el caso del Mercado Hidalgo de Valle de Santiago, locatarios y público en general pudieron disfrutar de la música que brindó la orquesta Valle de Santiago, además de una misa frente a la imagen.En Jaral del Progreso grupos de creyentes de distintas colonias y comunidades arribaron al templo de San Nicolás de Tolentino con la imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañado de danzas y oraciones.Personal de los cuerpos de emergencia resguardaron las actividades que se desarrollaron con motivo de la celebración en distintos puntos de ambas ciudades, reportándose saldo blanco.