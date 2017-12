Para el Benito Juárez, ¡Secretaría ‘se roba’ la luz!

Publicidad



“Se están robando la luz. Como no les cuesta, todo el día están encendidas las lámparas que están en los postes altos, y una parte inferior del puente, pues hay otras áreas donde no hay alumbrado”, señaló Ismael González, comerciante.



“Cuando estaban trabajando, venía una pipa a regar. Ahora ya ni eso. No hay cómo regar estas áreas verdes. Ha sido dinero tirado”, añadió.



“La obra no ha sido entregada al municipio. Antes de que se dé la entrega, esperemos hacer un recorrido previo con los encargados; voy a comunicarme con el delegado Roberto Vallejo, delegado de la SCT, para observar lo que falta y tomar acuerdos”, señaló Carlos Cortés.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

en la zona del Campestre:, por lo que tienen que; además, el director de Obra Pública municipal señala que la obra no ha sido entregada al Municipio.La obra, que, está abandonado por la SCT, pues no han terminado de colocar postes y no cuenta con un sistema de riego para las áreas verdes, que ya están muertas.En la parte inferior del Distribuidor, muy cerca del cruce con el bulevar Gómez Morín,. No hay medidor, ni cableado. Los ductos están solos. En la parte exterior, por la lateral del distribuidor, frente a un Oxxo se vepara iluminar sólo una parte del distribuidor.Y efectivamente. Hay áreas donde las bases para los postes están abandonadas. Y, según Francisco Montero,Por su parte, el director de Obra Pública Municipal,, manifestó que la obra federal no ha sido entregada al Municipio, por lo que todo es responsabilidad de la SCT; además, destacó que antes de recibirla, separa verificar que se cumpla con todo lo señalado en el proyecto.Por si fuera poco, aunque la obra no ha sido entregada,por la falta de seguridad. Ya sede basura, saturados porque no hay recolección del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP). También