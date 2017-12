TENSA ESPERA

Publicidad

Los tricolores del terruño le aplicaron ayer a la afición un suspense parecido al que practicaban en sus épocas de pasada grandeza.Transcurrieron las horas y mientras todos estaban pendientes, la ansiada convocatoria para elegir a su candidato a la gubernatura no aparecía.Y mientras tanto, los suspirantes contenían el aliento. Los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico estaban en ascuas; José Luis Romero confiado en ser el favorecido del “efecto Meade”; y Javier Aguirre aprovechando para pedir que se vaya Santiago García, que lo trató mal en sus comentarios.Ayer en comisiones del Senado se votó por fin la reforma constitucional enviada por el presidente Enrique Peña desde hace un año para eliminar la posibilidad de que el titular de la Procuraduría General de la República sea en automático el nuevo Fiscal General. Entre los que lo aprobaron anote a los guanajuatenses Fernando Torres (PAN), Pilar Ortega (PAN) y Miguel Ángel Chico (PRI).Todavía falta que el Senado designe al nuevo Fiscal General. Y no es sino hasta que el Congreso de la Unión haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República que le toca a las entidades federativas dar vida a sus propias Fiscales Estatales.Mientras esa reforma federal se concreta, Guanajuato debe ir haciendo la tarea. Desde el 5 de septiembre que el gobernador Márquez envió al Congreso del Estado la iniciativa para eliminar el pase automático del Procurador del Estado a Fiscal General, y va siendo hora de que se le dé trámite. La reforma fue turnada a la Comisión de Gobernación que preside la panista Libia Dennise García.Márquez respondió así a la presión porque a nivel nacional los panistas criticaron fuerte la posibilidad de que el entonces procurador Raúl Cervantes sería el “fiscal carnal”. Y en Guanajuato igual se tiene la puerta abierta para que el procurador Carlos Zamarripa pase sin más a ser el Fiscal por ¡nueve años!.Ese pase automático ya no estará en lo federal y pronto lo quitarán en lo local. Pero eso no cierra la puerta a que el Procurador, con ocho años en el cargo, participe en la convocatoria para Fiscal. Hoy ni Márquez ni Zamarripa han cerrado la puerta a esa posibilidad, ni lo afirman ni lo descartan, en el aire.La reforma constitucional local propicia un manoseo del nombramiento del primer Fiscal General. El Legislativo primero aprueba una lista con cinco candidatos que le envía al Ejecutivo para que éste defina una terna que le regresa al Congreso para que después de la comparecencia de los perfiles vote por el “bueno”. En ese proceso de designación puede participar el Procurador General de Justicia en funciones.La iniciativa de 3M para eliminar el pase automático en Guanajuato hace referencia en su exposición de motivos a una recomendación del Alto Comisionado de la ONU para México, la cual propone que “a la institución del Ministerio Público se le sitúe fuera de la órbita estructural y política del titular del Poder Ejecutivo, para así generar mayor confianza y credibilidad en la procuración de justicia”.Lo curioso es que ese mismo argumento jurídico “olvidaron” tomarlo en cuenta en las reglas del juego con las que operará la nueva Fiscalía Anticorrupción, donde para nada el Ejecutivo está fuera de su órbita. Y para prueba la facultad que tiene el Procurador en turno de remover al Fiscal Anticorrupción.Pero, como lo dijo ayer la senadora leonesa Pilar Ortega en la sesión donde se eliminó el pase automático, de lo que se trata es de trabajar una reforma integral del modelo de procurar justicia. Así que no sólo se trata de elegir el nombre del Fiscal General del País y del Estado, sino del diseño institucional para que esas entidades no sean más de lo mismo. Y eso todavía no vemos se les ocurra.No es el único que lo piensa pero sí el primero que lo dice. El todavía delegado de Gobernación (el viernes deja el cargo), Javier Aguirre, acusó al jefe estatal del PRI y diputado local, Santiago García, y de paso a parte del equipo del Comité Estatal, de jugar en dos canchas: el institucional de dirigir al partido y el de trabajar para la estructura de uno de los aspirantes, el senador Gerardo Sánchez.Para Javier eso es suficiente para que Santiago y otros directivos dejen el cargo, además es pública la intención del dirigente estatal de ser candidato a una diputación federal y pues no puede estar en todo. El proceso electoral 2018 ya está aquí y el PRI ocupará de dirigentes de partido de tiempo completo.Y es que eso de que Santiago lo haya mandado a la esquina. Le dijo que le tira arriba para agarrar cualquier otro “huesito” y eso sí cala, aunque en ese supuesto entrarían pues casi todos los políticos. Removieron a su padre, Ramón Aguirre Velázquez, como Presidente de la Comisión de Procesos Internos, porque no podía ser juez y parte ante las aspiraciones de Javier, y luego no lo juntan. Ups.Se fue otro día y el senador guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks, ni pío dice del “destape” de Ricardo Anaya como virtual candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”. No ha dicho que se retira, pero luce poco viable que se enfrente por una candidatura que otro tiene en la bolsa.Requiere de 28 mil firmas para el registro y Anaya Cortés de pronto apareció con ellas.Al ex Gobernador cuentan que también le pesa en el ánimo la falta de apoyo de los políticos de casa.El lunes tuvo encerrona con Anaya Cortés y ayer con el nuevo presidente del PAN, Damián Zepeda.