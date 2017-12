Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unas semanas se celebró el 19 de noviembre el Día Internacional del Hombre. La verdad es que tiene poca difusión. Aunque la celebración del Día del Hombre pasa desapercibida para la mayoría, es conveniente resaltar su importancia.La masculinidad tradicional es una construcción social de lo que es ser hombre. La manera en la que piensan, sienten, se comportan, actúan y se relacionan los hombres en la sociedad según su edad y circunstancia, se basa en el poder y en la imposición de niveles jerárquicos sobre otros y otras en cada lugar, época y contexto cultural, según describe la socióloga R.W. Connell.El hecho de que la mujer haya y esté modificando su lugar en el mundo provoca que el hombre también se adapte al proceso de cambio. Ante esta lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, hay que plantearse un proceso de reeducación para aprender a convivir en igualdad. Para nada es hacer menos a los hombres, simplemente la cultura patriarcal no permite las relaciones igualitarias. Las mujeres están cambiando su relación consigo mismas y con el mundo. ¿Por qué quedarse en el espacio privado del hogar si también pueden hacer muchas cosas fuera de éste?Estas reflexiones sobre los hombres no es sólo para la finalidad de relaciones igualitarias. Si se reflexiona en las características de lo que “significa” ser un hombre, nos daríamos cuenta de las situaciones de riesgo en las que se encuentra inmerso. Cada año, según los datos que muestra la Organización Mundial de la Salud, más de medio millón de personas muere a causa de la violencia y el 83% son varones. Según las tasas de mortalidad por causas violentas: en accidentes el 85% son hombres, en suicidios 79% y en asesinatos 91%. La osadía, valor y bravura que se espera del comportamiento de un hombre conducen a la imprudencia, provocando riesgos. Hay gran tolerancia social a la violencia entre varones. La masculinidad tradicional invita a imponer, dominar y controlar a los demás. Fomenta la competencia y las actitudes irresponsables. Así tenemos peleas que derivan en heridas y muertes, lesiones en convivencias deportivas, alto estrés e incursiones en redes delictivas. En el proceso reeducativo se proponen dinámicas más colaborativas.En resumen, en el Día del Hombre se habla de seis pilares: 1. Promover modelos masculinos positivos de vidas dignas y honradas. 2. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad; a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños y el medio ambiente. 3. Atención en materia de salud, ya que no siempre se procura este tipo de cuidado y concientizar sobre padecimientos propios como el cáncer de próstata, colon y la depresión. 4. Poner de relieve las actividades y roles igualitarios en la comunidad. 5. Mejorar las relaciones de género y promover su igualdad. 6. Crear un mundo mejor donde la gente pueda alcanzar su pleno desarrollo.En otra ocasión hablaremos más de este tema, ya que en las propuestas de reeducación se habla de una cultura de paz que puede ser útil y dar respuesta a muchas de las problemáticas que se padecen en la sociedad.