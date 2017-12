Avalan, en minutos, gasto estatal

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de fondo,localesen lo general elpara discutir en sesión de Pleno del Congreso. En tanto, diputados delLa reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales duró sólo unos minutos, pues sus integrantes aprobaron en lo general las propuestas de Ley de Ingresos y de Egresos del Estado. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) no presentó reservas en la primera de ellas, aparentemente avaló la propuesta tal cual la envió el Poder Ejecutivo en este sentido.En contraparte, legisladores del PRI y PVEM dieron su aval a ambas legislaciones en lo general, no así en lo particular, pero no presentaron reservas durante la sesión, sino que solicitaron llevarlas a discusión en